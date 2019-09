Descubre que su mujer embarazada es en realidad su hermana

"Hemos estado juntos durante ocho años y nos hemos casado a principios de este año. Somos dueños de nuestra propia casa y esperamos nuestro primer hijo en marzo de 2020. Nuestro padre biológico todavía está vivo, pero no queremos tener nada que ver con él debido a esto y porque era una mala persona" afirmó.

El hombre continuó explicando a los usuarios que su padre no estaba en sus vidas y que ninguna de sus madres lo nombró en sus certificados de nacimiento. También confesó que sus padres no tienen ni idea y que no querían revelar cómo se habían enterado, pero que se habían sometido a una prueba de ADN privada que demostraba que eran hermanos por parte de padre.

"A pesar de esto, nuestros sentimientos mutuos no han cambiado y no queremos separarnos", dijo.

"Nos conocemos desde que empezamos la escuela y pasamos por momentos difíciles juntos. Temo lo que esto supondrá para nosotros y para nuestro hijo, si eso significa que tendrá complicaciones de salud en la vida, mi esposa no apoya el aborto y no desea interrumpir su primer embarazo (ni quiero que lo haga). ) así que queremos verlo y esperar lo mejor", subrayó.