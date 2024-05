Detenida la "okupa prémium" de Menorca por conducir un BMW sin carnet y bajo los efectos de la cocaína

María Iguazo, la okupa "de categoría" conocida en redes sociales como "la Beyoncé de Menorca", ha vuelto a ser noticia tras ser detenida por la Guardia Civil de Tráfico por múltiples infracciones de seguridad vial. La mujer, quien ganó notoriedad por okupar un chalet de lujo en Menorca, fue interceptada mientras conducía un BMW sin carné y bajo los efectos de la cocaína.

Se hizo famosa tras alardear en redes sociales de haber okupado con su familia un chalet de lujo valorado en 670.000 euros en la urbanización Coves Noves de Menorca. María mostró el inmueble, que cuenta con piscina y vistas al mar, a través de un vídeo donde se jactó de la situación con frases como "ni Beyoncé" al referirse a su nuevo hogar o "lo va a estrenar mi coño, que me lo merezco".

Este hecho provocó un gran revuelo mediático y una oleada de críticas. Madre de cinco hijos y receptora del Ingreso Mínimo Vital (más de 1.5000 euros mensuales), explicó en varias entrevistas de televisión que había obtenido las llaves del chalet al pagar una cantidad inicial a un joven y abonando regularmente unos 400 euros mensuales. Justificó la okupación debido a las dificultades económicas y los altos precios del alquiler en la isla.

El incidente reciente que la ha vuelto a colocar en el ojo del huracán ocurrió cuando los motoristas de la Guardia Civil la detuvieron tras observar un adelantamiento temerario. El vehículo, un BMW que frecuentemente se veía cerca del chalet okupado, fue interceptado y sometido a una revisión. Al solicitar su documentación, los agentes descubrieron que la okupa no poseía carnet de conducir, lo que ya constituye una grave infracción. Sobre el coche, María había asegurado hace días en el programa de Ana Rosa Quintana que pertenece a otra persona, aunque bromeó diciendo que era suyo. "A mí no me molesta el coche ahí aparcado. Al revés, le da más lujo todavía".

Al ser sometida a un test de sustancias, dio positivo en cocaína. Estas acciones derivaron en tres delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria, conducción sin carné y conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Como resultado, el vehículo fue inmovilizado y María Iguazo quedó imputada por estas infracciones.