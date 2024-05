La okupa "de categoría" que presume de estrenar un chalet de lujo en Menorca: "Cobro 1.500 euros del Ingreso Mínimo Vital"

Una familia ha ocupado ilegalmente un chalet de lujo aún por estrenar en la urbanización Coves Noves de Menorca, valorado en 670.000 euros. Así presume de ello una de las okupas en un vídeo que publicó hace escasos días en redes sociales mostrando la vivienda y jactándose de su acto.

El chalet cuenta con cuatro habitaciones, tres baños, piscina y vistas al mar. En el vídeo, la mujer, identificada como María Iguazo, hace un recorrido por la casa. "Mirad el chalet que me he abierto. El chalet es mío, a estrenar", comienza diciendo. "Lo va a estrenar mi coño, que me lo merezco", añade enseñando las estancias, la panorámica e incluso contando qué electrodomésticos piensa poner.

María, que se describe como ama de casa y madre de cinco hijos, ha revelado en el programa 'TardeAR' de Ana Rosa Quintana en Telecinco, que obtuvo las llaves del chalet pagando una cantidad no especificada a una persona de origen marroquí. A cambio, ahora paga 400 euros al mes. Justifica su acción alegando la falta de ingresos suficientes para mantener a su familia: "Yo tengo cinco hijos y lo poco que ganamos es para darles de comer. No nos podemos permitir otra cosa". Además, menciona que recibe 1.500 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital.

Un BMW aparcado frente al chalet ha llamado la atención de Ana Rosa Quintana. Al ser cuestionada por ello, María asegura que pertenece a otra persona y que solo bromea diciendo que es suyo. "A mí no me molesta el coche ahí aparcado. Al revés, le da más lujo todavía". Mientras tanto, los dueños de la vivienda no han contactado con ella. "Yo pido un alquiler que pueda pagar en un sitio tranquilo para mis hijos", añade.

En la entrevista, María afirma que le "daría igual" vivir con okupas si sus hijos pudieran vivir tranquilos. Ante esto, la presentadora interrumpe para puntualizar: "Pero María, tú eres una okupa". Ella asiente y añade: "Yo soy una okupa, pero de categoría".

El video de María ha acumulado casi medio millón de visualizaciones y ha generado numerosos comentarios en las redes sociales, muchos de ellos expresando indignación. Entre ellos, el dueño de Desokupa, Daniel Esteve avisaba en su perfil que espera que le contraten lo antes posible para "ponerla de patitas en la calle y vendiendo bragas de nuevo en el mercadillo".

La situación ha sido denunciada a la Guardia Civil y a la Policía Local, que también investigan otros tres chalets de lujo ocupados en la misma urbanización de la isla.