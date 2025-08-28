Fallece el propietario de una empresa de mudanzas al caer desde un altura de seis metros en Zaragoza

El propietario de la empresa Palenzuela García SL, dedicada al transporte de mudanzas ha fallecido tras caer desde un altura de seis metros, en la localidad zaragozana de Cadrete.

La víctima se ha precipitado desde una altura aproximada de seis metros mientras reparaba la techumbre de policarbonato de su almacén. La empresa, constituida como una micropyme, contaba únicamente con el empresario y dos trabajadores por cuenta ajena.

CCOO Aragón ha lamentado profundamente este accidente laboral mortal y ha advertido de que conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en este tipo de empresas es el propio empresario quien asume de manera personal la gestión preventiva. "Todo apunta a que, en el momento del siniestro, no existían medidas de seguridad adecuadas para evitar la caída", ha comentado el sindicato.

El responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha subrayado la gravedad de la situación: "Otra tragedia que probablemente podría haberse evitado. Urge reforzar la prevención, especialmente en PYMES donde el empresario asume estas responsabilidades sin el apoyo de técnicos especializados".

Con este nuevo fallecimiento, ya son 27 las personas que han perdido la vida en accidentes laborales en Aragón en 2025. "Hacemos un llamamiento urgente a las administraciones y a los agentes empresariales para desarrollar y aplicar con eficacia políticas de prevención que impidan que se repitan tragedias como esta", ha reclamado Luis Clarimón.

El secretario de Salud Laboral ha lamentado profundamente esta nueva muerte, que deja un agosto "negro" con diez fallecidos en el octavo mes del año y "perpetúa una trágica tendencia" que se viene repitiendo en los últimos años.

Desde CCOO Aragón han transmitido su más sentida solidaridad y condolencias a la familia, allegados y compañeros del fallecido. Al mismo tiempo, han exigido una investigación "exhaustiva" por parte de la Inspección de Trabajo para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades.