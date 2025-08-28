Cae una red de pornografía infantil con 16 detenidos, entre ellos un profesor de secundaria

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas e investiga a otras 5 por delitos relacionados con la posesión y distribución de pornografía infantil, tras una operación que ha permitido intervenir miles de archivos de imagen y vídeo de extrema gravedad, incluyendo agresiones sexuales a menores de edad. Dos de los detenido han ingresado en prisión provisional.

Entre los arrestados figura un profesor de secundaria en Barcelona; así como dos individuo en Cáceres y Lugo, que han ingresado en prisión provisional por la dureza del contenido que compartían y visualizaban. Otro detenido en Girona es señalado como presunto responsable de la distribución de más de 85.000 archivos de menores, a quienes fotografiaba desde su domicilio cuando estaban en el patio del colegio.

Los 16 detenidos estaban ubicados en Girona, Barcelona, Cáceres, Castellón, Asturias, Las Palmas, Lugo, Madrid, Guipúzcoa, Cantabria, Valencia y Pontevedra. Por su parte, las 5 personas investigadas y no detenidas se encuentran en Madrid, Navarra y Valladolid.

La investigación ha contado con la colaboración de cuerpos policiales internacionales, especialmente con el FBI de Estados Unidos, y ha logrado identificar a un total de 21 personas implicadas en todo el territorio nacional.

La operación se originó tras la detección, por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, de un intercambio de material ilícito entre distintas personas a través de redes 'Peer To Peer' (P2P).