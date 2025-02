Detienen a dos educadoras de un centro educativo de San Sebastián por una agresión sexual a una niña de cuatro años

Las dos educadoras de una escuela privada para niños de 0 a 6 años, detenidas por la presunta agresión sexual a una menor, han quedado en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el juez, según informó Radio Euskadi. Las detenciones se produjeron el lunes por la mañana en San Sebastián y Hondarribia, donde residen las mujeres investigadas, según Noticias de Gipuzkoa. Sin embargo, el Departamento vasco de Seguridad no ha proporcionado más información, ya que el caso sigue bajo secreto de sumario.

Reacciones y situación del centro

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, señaló que su departamento no tiene información sobre la escuela Emeki-Emeki, ya que se trata de un centro privado, sin financiación pública, que imparte una enseñanza no obligatoria. “El Departamento no puede acceder a un centro sobre el que no tiene potestad, por lo que la Inspección educativa tiene un margen de maniobra muy limitado”, afirmó Pedrosa.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, expresó su preocupación y anunció que el Ayuntamiento revisará las actividades que la asociación artística Catalina de Erauso lleva a cabo en Villa Landetxe, un inmueble municipal donde opera el centro. Emeki-Emeki, que se presenta como un espacio basado en la “ecología de los sistemas humanos” y el aprendizaje a través del juego, ha evitado hacer declaraciones sobre el caso. La investigación sigue en marcha y el juez mantiene el secreto de sumario.