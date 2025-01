Una diócesis italiana registra 67 casos de abusos sexuales desde el año 1963

La diócesis de Bolzano-Bressanone (norte de Italia) ha presentado este lunes un informe sobre los casos de abusos sexuales en su seno desde 1964, con un total de 67, y reveló el de un cura que llegó a oficiar el funeral de su presunta víctima.

"Mi esperanza y profunda convicción es que este sea el primer paso de un camino que haga de la iglesia un lugar seguro para niños, jóvenes y adultos vulnerables", destacó el obispo Ivo Muser en la presentación de este documento encargado a un estudio independiente.

El informe, de 631 páginas, analiza en profundidad la gestión de los abusos en diferentes países, también en España, y reconoce un total de 67 casos desde 1964 en esta diócesis italiana que implican a 24 sacerdotes y religiosos y 59 presuntas víctimas.

Por otro lado, en el texto se detallan 24 casos en los que las autoridades diocesanas actuaron mal, ocultando estos delitos o permitiendo el traslado de los agresores.

El 'Caso 5', por ejemplo, es el de un sacerdote que en la década de los años 60 ya había suscitado la "atención" de sus superiores por su trato a "alumnas", pero que no fue expulsado de la actividad pastoral hasta 2010, tras medio siglo de abusos a niñas.

Uno de los casos más llamativos, el 15, es el de un cura que llegó a oficiar el funeral de su presunta víctima.

El agresor ya era conocido por los superiores diocesanos en los años 60 por su "dificultad con los jóvenes hombres de 14-17 años", hasta que a mediados de los 90 una de sus presuntas víctimas se suicidó.

"En la parroquia surgieron rumores que apuntaban a que el suicidio estaba causado por los abusos sufridos cuando era niño por el juicio", señala el informe.

La documentación recabada asegura que el sacerdote agresor logró oficiar el funeral de su propia víctima, a pesar de que el entonces vicario diocesano, Josef Michaeler, le pidió que no lo hiciera. "A pesar de las disposiciones del vicario, el sacerdote presidió los funerales del joven profesor, provocando así una escalada de las controversias internas en la parroquia, hasta la fecha solo latentes", se recuerda en el documento.

También se admiten hechos mucho más recientes, como el de un cura responsable de dos parroquias condenado en el año 2000 por poseer material pedopornográfico y que, tras solo tres años con la condicional, fue de nuevo encargado de oficiar misas.

El obispo de esta diócesis, designado por Benedicto XVI en 2011, ha lamentado los duros hechos enumerados en este informe, titulado "La valentía de mirar".

"En los años pasados, desde que soy obispo, he podido tener contacto con esta terrible herida a través del Centro de Escucha de la diócesis, pero también directamente y puedo garantizar que he aprendido mucho, he aprendido lo destructivo y humillante que es el abuso sexual", afirmó en la rueda de prensa.

El Papa Francisco, que desde su elección en 2013 ha afrontado la batalla contra la lacra de los abusos en la Iglesia católica, aseguró anoche que "va adelante" y que las medidas para hacer frente a estos delitos "se están consolidando bien".

"Los niños y las niñas siempre están en riesgo de sufrir abusos. Tenemos que luchar mucho", defendió durante una entrevista en el programa televisivo italiano "Che tempo che fa".