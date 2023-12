Se dispara la venta de test de antígenos: un millón en una semana

Las enfermedades respiratorias no dan tregua en estas fiestas. Si en Navidad la incidencia aumentaba un 37% respecto al la semana anterior, en vísperas de acabar el año la situación no mejora. Los servicio de Atención Primaria no dan a basto y las farmacias vuelven a notar un pico en la venta de test de antígenos para la covid. Es que además de la gripe A, que está contagiándose con fuerza, el coronavirus también ha repuntado.

Según IQVIA , "la s venta de test de antígenos en farmacias del territorio nacional alcanzaron más de un millón de unidades en la semana del 18-25 de diciembre. Un nivel de ventas que triplica lo que se vendió en la primera semana de diciembre de este 2023 (300.000).

Eso sí, esta empresa de salud e investigación clínica, aunque se hayan disparado en estas fiestas las compras de estos test, "si comparamos estas cifras con las del año 2022, la venta supone una caída del 20% respecto a las que tuvieron lugar de la misma semana del año pasado, lo cual indica un comportamiento más habituado a convivir con el virus por parte de la población y una percepción de la enfermedad como menos leta"l.

Apuntan también que "este año 2023, veníamos de ventas medias en noviembre de 300.000 unidades a la semana, pero se han disparado desde el puente de diciembre, con ventas de 500.000 unidades en la semana del 11 de diciembre y de un millón en la semana de Navidad. En lo que llevamos de diciembre, se ha vendido el triple de unidades que en el mismo periodo de Noviembre, un millón de unidades en las tres primeras semanas de noviembre; 2. 9millones de unidades en las tres primeras semanas de diciembre". También aclaran que la tendencia de ventas es similar en todas las comunidades autónomas.

También hay que ser prudente y aseverar que la venta de test de antígenos no conlleva un aumento de casos positivos en covid y es que, en estas fechas, son varios los virus respiratorios que tienen una sintomatología similar. Es más, las comunidades se preparan para recibir el año nuevo y también un nuevo pico de las enfermedades respiratorias, cuya incidencia repunta nuevamente en una semana (hasta los 908 casos por cada cien mil habitantes-)por el avance de la gripe, en una temporada que los expertos ven, de momento, controlada y sin sorpresas ya que los virus que se propagan son "viejos conocidos".

La curva epidemiológica, según remarca Europa Press, sigue al alza propiciada por la interacción social de las festividades navideñas y el abrupto descenso térmico en algunas zonas de España, lo que provoca más visitas al médico de familia y urgencias, además de hospitalizaciones en población mayor de 80 y menor de 1 año.

Así lo indican los datos del Instituto de Salud Carlos III, que apuntan que los ingresos por gripe suben a 5,6 por cada cien mil habitantes (3,2 casos en la semana previa), por covid-19 a 2,3 casos (1,9 la semana anterior) y las hospitalizaciones por bronquiolitis se estabilizan y mantienen en 4,2 por la citada proporción de habitantes.