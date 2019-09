El hermano de Ana Julia Quezada: “Si lo hizo fue sin querer”

Espejo Público ha reproducido un vídeo en el que se ve al hermano de Ana Julia Quezada defendiendo a su hermana. En una semana complicada en la que la asesina confesa del pequeño Gabriel se enfrenta a los juzgados, su hermano ha querido salir a la palestra para enarbolar la inocencia de la mujer.

En el vídeo dice: “Mi hermana no daba para eso. Si ella lo hizo lo hizo sin querer. Porque mi hermana no es criminal. Si ella hubiera sido criminal, yo hubiera sido un asesino, que soy mayor que ella”. En otra declaración expresó: “Mi hermana no tiene valor para matar una gallina, si ella lo hizo porque estaba inocente. Porque no se puede amar y mentir ante uno y ante Dios, que es lo primero, y luego nosotros”.

Además, evalúa: “Hay cosas que uno las hace que luego le pesan inocentemente. Yo sé quién es Ana Julia, y no es una criminal. Es una muchacha humilde, cayó en el hoyo”. Asimismo, habló sobre España y su gente en relación al revuelo que generó la noticia: “Yo no me siento mal con los españoles, tengo que agradecerles a ellos de una forma u otra. Como cualquier país del mundo están cumpliendo el reglamento. Ellos van a ayudar en lo que sea necesario, porque los españoles son buenos por naturaleza”.

Su madre, sin embargo, se mostró algo más rígida: “Yo nunca te eduqué así, eso de matar a un niño... ¿Por qué lo hiciste? Eso fue el diablo, que se te metió en la cabeza. Yo he tenido diez hijos, tú eres una de las más pequeñas. ¿Alguna vez me viste hacer algo así? Yo le pido perdón al pueblo de España y luego al dominicano, que nos perdonen, porque ahora mismo nuestro apellido está por el suelo”.