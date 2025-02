Enfermedades papales

Ahora que el mundo entero sigue día a día las vicisitudes de la salud de Jorge Mario Bergoglio, conviene recordar que no siempre ha sido así. Durante siglos se guardaba un silencio absoluto sobre los males que aquejaban a los pontífices reinantes. El cerrojo informativo era tan absoluto que los romanos acuñaron la sarcástica frase de que «todos los papas mueren gozando de una buena salud».

Las razones de tal comportamiento tenían orígenes diversos. Por una parte, se sentía un respeto casi sacro hacia la persona del Vicario de Cristo en la tierra y por lo tanto se evitaba dar a conocer que su cuerpo, como el de todos los mortales, estaba sujeto a debilidades y enfermedades conducentes al sepulcro. Por otra parte, mientras se ocultaba la inminencia de su muerte, los diversos partidos luchaban para asegurarse una sucesión que, en una parte no insignificante, iba asociada al poder temporal y al dominio terrenal.

De los últimos Papas, Pio XI, Juan XXIII e incluso Pablo VI, no se dieron noticias de sus enfermedades hasta las vísperas de su fallecimiento. La situación cambió con Juan Pablo II. En un principio se intentó ocultar que padecía Parkinson hasta que resultó imposible negarlo. Él mismo consideró que su aceptación del dolor podía ser un válido testimonio para el mundo entero. No sucedió lo mismo con Benedicto XVI. En su dimisión fue factor determinante el convencimiento de que no tenía las fuerzas físicas para seguir.

Bergoglio ha pasado cuatro veces por el Gemelli con dos operaciones. Nadie ha pretendido ocultarlo. Algunos colegas se quejan de la escasez de detalles pero lo que hasta ahora nadie puede decir es que se distribuyen falsas informaciones o se ignora la real situación de tan importante enfermo.