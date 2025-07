En España se habla un idioma más antiguo que la propia Roma: esta es su historia

El castellano, también conocido como español, es una lengua romance originada en la región de Castilla, en el norte de la península ibérica, durante la Edad Media. Sin embargo, hoy en día es uno de los idiomas más hablados del mundo.

Proviene del latín vulgar, la forma hablada del latín que se difundió con la conquista romana de la península. A medida que el Imperio Romano desapareció, el latín fue evolucionando de manera diferente en cada región.

Sin embargo, antes de la llegada de los romanos a España (Hispania en la época), había una lengua que ya existía en la península. Por tanto, esto significa que dicho idioma es más antiguo que la propia Roma.

Un idioma más antiguo que Roma

Con la conquista de Roma a Hispania, el latín quedó establecido en el país. No obstante, en la península ya existía una lengua milenaria en la zona de los Pirineos. Esta no es otra que el euskera, considerada una de las lenguas más antiguas de Europa.

Al estar establecida en el país, el euskera no procede del latín ni pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas, como la mayoría de los idiomas del continente. Durante la romanización de Hispania, el euskera resistió la influencia del latín, sobre todo en zonas montañosas y rurales. Aunque se introdujo el latín en la administración y ciudades, muchas comunidades siguieron hablando euskera, llegando a resistir ante la influencia visigoda, musulmana y franca.

Su origen sigue siendo un misterio sin resolver. Y es que el euskera no solo es antiguo, sino también excepcionalmente resistente. Ha sobrevivido a invasiones, prohibiciones y siglos de dominación de otras lenguas, manteniéndose viva gracias a la transmisión oral, el arraigo cultural y, más recientemente, el impulso institucional. Hoy en día, esta lengua milenaria sigue en plena forma, y continúa evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

El descubrimiento que demuestra la antigüedad del euskera

La Mano de Irulegi es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años en la península ibérica, especialmente para el conocimiento del euskera antiguo. Este descubrimiento revela que se trata de una lengua milenaria muy temprana, con muchos años de historia.

Se trata de una pieza de bronce en forma de mano derecha extendida, de unos 15 centímetros, datada en el siglo I a.C. Fue hallada en 2021 en el yacimiento arqueológico del castro de Irulegi, cerca de Pamplona (Navarra). Pertenecía a un antiguo poblado vascón, un pueblo prerromano que vivía en la zona, y lo más sorprendente es que tiene una inscripción en una lengua vascona muy antigua, que parece estar relacionada con el euskera.

Este hallazgo supone la primera prueba escrita directa de una lengua relacionada con el euskera y demuestra que ya se escribía en este idioma antes de la llegada definitiva del latín.

Mano de bronce con el texto más antiguo en lengua vascónica hallada en el yacimiento arqueológico del monte Irulegi Iñaki Porto Agencia EFE

El euskera: una lengua aislada

El euskera es una lengua aislada. Esto quiere decir que no tiene ninguna relación demostrada con otra lengua viva o muerta conocida, es decir, no pertenece a ninguna familia lingüística y no se ha encontrado un "pariente" cercano o lejano con el que compartir un origen común.

Algunos investigadores han propuesto teorías sobre posibles vínculos con lenguas caucásicas, africanas o bereberes, pero ninguna ha sido comprobada científicamente.

Cómo ha sobrevivido

El euskera ha sobrevivido durante milenios por varias razones:

Se habló en zonas montañosas y aisladas, lo que dificultó su sustitución por lenguas invasoras (romana, visigoda, árabe...).

Fue transmitido oralmente de generación en generación.

El pueblo vasco ha tenido una fuerte identidad cultural, que ha protegido su lengua como un símbolo propio.

Curiosidades sobre el euskera