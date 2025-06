Te sorprenderá saber cuál es el idioma con más palabras del mundo: ni el chino ni el inglés

Existe una gran cantidad de idiomas que muestran la diversidad cultural en los distintos puntos del mundo. La mayoría de los países, asimismo, tienen más lenguas amén del idioma oficial, y entre tantos, destaca el inglés por ser la lengua universal. También el chino, por ser el más hablado, sin olvidarnos del nuestro, el español, por estar presente en todos los continentes y poseer una increíble e inigualable historia. Pero ninguno de ellos es el idioma que más palabras tiene de todo el planeta, que cuenta no solo con miles, sino con millones de palabras distinta y un vocabulario muy extenso.

Prueba de que no hace falta que un idioma sea muy extendido para que su vocabulario sea bastante alto. El inglés, a pesar de ser el idioma universal, cuenta con alrededor de 750.000 palabras distintas, según explica EF Education First y lo recoge un informe de la UNESCO titulado como "Atlas of the World's Languages in Danger". Ni siquiera llega al millón de palabras, y algunas de ellas también son polisémicas. Por ejemplo, verbos como "set" o "run", utilizados también en los conocidos como "phrasal verbs".

Se estima, a su vez, que más de la tercera parte de las palabras del idioma inglés son polisémicas, muestra de su simplicidad y lo que ha ayudado a ser el idioma universal.

Cuál es el idioma que más palabras tiene, por cuántas personas es hablado y en qué países del mundo se usa como lengua oficial

Pero el que más palabras tiene, no obstante, es el árabe, una lengua que posee aproximadamente doce millones de palabras, tal y como se representa en el informe de Naciones Unidas que explica que el mundo posee "cerca de 7.000 idiomas", de los cuales alrededor del 90% son hablados por menos de 100.000 personas.

El árabe ha tenido una amplia expansión a lo largo de los años, así como ha evolucionado en numerosos dialectos. Una lengua que tiene alrededor de 280 millones de hablantes, pero se dice que con su extensión léxica supera a otros idiomas. De hecho, ese el quinto idioma más hablado del mundo, solo por detrás del chino, el español, el inglés y el hindi, siendo oficial en más de veinte países distintos y una de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas.

Por ejemplo, el más comprendido de los dialectos árabes es el egipcio, quizás por ser el país árabe más poblado y también por su presencia mediática y artística. Todos estos se dividen en dos principales, los magrebíes (occidentales) y los mashrequíes (orientales). Y curiosamente, aunque es el idioma litúrgico del Islam, menos del treinta por ciento de los musulmanes tienen como idioma materno el árabe clásico.

Y su influencia es bastante notoria. Debemos recordar así que el español contiene, según estimaciones, un 8% de vocabulario de origen árabe, aproximadamente unas 4.000 palabras, como son "almohada", "alcalde", "azúcar" o nombres como "Álvaro" o "Andalucía.

Asimismo, los países donde más se habla el árabe son principalmente del norte de África y Oriente Medio: Marruecos, Argelia, Egipto (el que mayor cantidad de hablantes de árabe tiene), Arabia Saudí e Irak, los cuales lo tienen como lengua principal o materna. Pero también otros países con una población significativa de hablantes de árabe, como son Sudán, Yemen, Siria y los Emiratos Árabes Unidos, así como Somalia, Chad o Eritrea, entre otros.

Respecto a España, en ciudades como Ceuta y Melilla, que están en África aunque pertenecen al territorio español, el árabe es hablado por una parte importante de la población. En ámbito general, en torno al 5% de la población total en España es musulmana, lo que facilita la extensión del árabe en la Península Ibérica.