España registra 210.388 nacimientos hasta agosto, 594 más que en 2024 pero casi 67.000 menos que hace 10 años

El número de nacimientos en los primeros ocho meses del año ascendió a 210.388, lo que supone 594 más que en el mismo periodo de 2024, pero casi 67.000 menos que hace una década, según la última estimación mensual de nacimientos publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de agosto.

En cualquier caso, las cifras de este 2025 se acercan a las de 2023, cuando se registraron 210.282 alumbramientos en los primeros ocho meses del año, frente a los 209.794 de 2024 pero aún están lejos de las cifras de 2019, con 238.244 nacimientos, o 2020, con 230.446. Tras la pandemia, las cifras cayeron a 217.403 nacimientos en los primeros meses de 2022 y 219.990 en 2021.

Los datos del INE, recogidos por Europa Press, revelan que en agosto de 2025 se registraron en España 27.818 alumbramientos. En concreto, 2.297 fueron de madres de entre 20 a 24 años; 4.915 de madres de 25 y 29 años; 9.326 de mujeres de entre 30 y 34 años y 8.084 de madres entre 35 y 39 años. Asimismo, los niños nacidos de mujeres de 40 a 44 ascienden a 2.444 y los de madres de 45 a 49 años, a 282, con 23 nacimientos de madres de 50 años y más.

Más defunciones que el año pasado

En cuanto a defunciones, en los primeros ocho meses del año fallecieron 299.503 personas, según la estimación del INE, 3.521 más que en el mismo periodo de 2024, con 295.982 fallecidos.

Desde 2019, el número de defunciones se ha ido incrementando con el punto álgido en 2020, año de la pandemia, con 335.579 muertes en el mismo periodo, y 2022 con 318.873 muertes. En 2019, el número de muertes se elevó a 284.572; 304.018 en 2021 y 293.415 en 2023.