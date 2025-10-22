Estas son las portadas de las revistas del corazón: Irene Rosales confiesa que "nunca he sido infiel a Kiko"

La revista ¡Hola! publica en exclusiva mundial las imágenes más esperadas y todas las sorpresas de la boda de Stella del Carmen Banderas. Los looks de las invitadas, la increíble y original puesta en escena con marcado carácter gótico (tal y como quería la novia), los momentos más especiales y la reunión de una familia de estrellas, entre otras muchas sorpresas.

Desde su orgulloso padre y padrino, Antonio Banderas; su madre, Melanie Griffith; a sus hermanos, Dakota Johnson y Alexander Bauer. Todos ellos -y muchos invitados más- fueron testigos del gran día de la joven, que confiesa a la revista que la boda no podía celebrarse en otro lugar que no fuera España: "No es sólo el país de mi padre, también es el mío"

Pero este no es el único reportaje. También nos encontramos con Isabel Preysler, con motivo del lanzamiento de su esperada autobiografía, Mi verdadera historia, en el que cuenta, como nunca antes, su vida. "Se han dicho tantas cosas falsas sobre mí a lo largo de los años sin que me molestara en desmentirlas, que he decidido hacerlo ahora", asegura sobre este libro.

Sarah Jessica Parker, la inolvidable Carrie Bradshaw de la serie Sexo en Nueva York, también es otra de las protagonistas de la revista, con una excepcional entrevista en la que descubre su lado más desconocido y su sorprendente proyecto en el mundo de los diamantes.

Irene Rosales habla en exclusiva para Semana tras su separación: "Nunca he sido infiel a Kiko". La ex de Kiko Rivera concede su primera entrevista tras su ruptura, en la que revela cómo se encuentra y habla ilusionada sobre su nueva relación.

La influencer sevillana no se esconde. De hecho, en la última celebración familiar, Guillermo la acompañó, dando así un importante paso en su relación. "Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo", confiesa.

Lecturas publica todas las fotos de la romántica boda del hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera: el 'sí, quiero' del año. Alberto Herrera y su novia, Blanca Llandres, embarazada de cinco meses, viven su gran día rodeados de amigos y familia. Un enlace que tuvo lugar el pasado 18 de octubre, en la basílica de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. "La vida te zarandea en un abrir y cerrar de ojos. Mi mujer es y será lo mejor que me ha pasado. Todo lo que le da sentido a la vida –y a la fe– es el amor", escribió el novio al día siguiente en sus redes junto a algunas de las imágenes de los momentos más emotivos del enlace.

Las primeras imágenes de Amaia Montero con "La Oreja de Van Gogh" tras confirmarse su regreso al grupo las publica en exclusiva Diez Minutos.

La cantante y los miembros de la banda acudieron a un polígono de San Sebastián para ensayar. Atrás han quedado ya sus problemas de salud.