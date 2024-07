Un español defiende el método que utilizan en Alemania para pagar la cuenta en restaurantes: "Lo veo muy bien"

En España, el acto de pagar la cuenta en un bar o restaurante se ha transformado significativamente en los últimos años gracias a la popularización de servicios como Bizum. Este método de transferir dinero de unos a otros de manera instantánea ha simplificado el proceso de dividir la cuenta, contribuyendo aún más a que deje de ser necesario llevar efectivo. Cada vez más, los españoles prefieren utilizar tarjetas de crédito, lo que ha cambiado la dinámica de las reuniones sociales y el manejo del dinero.

Sin embargo, este cambio no ha ocurrido de la misma manera en otros países europeos, como es el caso de Alemania. De hecho, un español que reside allí y comparte de manera habitual cómo es vivir en dicho país, ha compartido su experiencia sobre la forma en que los alemanes gestionan el pago en bares y restaurantes, destacando una costumbre que le ha sorprendido de forma positiva en comparación a España.

En un vídeo de TikTok, Mario explica cómo funciona el sistema llamado "Zusammen oder Getrennt". Esta frase, que significa "¿Juntos o separados?", es una pregunta habitual que los camareros hacen al presentar la cuenta en la mesa.

Según cuenta el español, en Alemania es común que cada persona pague exactamente y únicamente por lo que ha consumido, evitando así las complejidades de dividir la cuenta entre todos los comensales. Por ejemplo, si alguien solo ha tomado una ensalada y una bebida, pagará exclusivamente por estas dos cosas, sin tener que contribuir al costo de otros platos mucho más caros consumidos por otra persona.

"Lo veo muy bien, ya que si tú has consumido una ensalada y una Fanta, no veo por qué tienes que pagar el chuletón y la botella de vino que ha consumido el otro", dice en el vídeo, asegurando que no es a lo que está acostumbrado con sus amigos en España, donde suelen dividir la cuenta entera "a pachas" entre el número de gente presente, sin tener en cuenta los consumos individuales de cada uno.

Aunque destaca que esta costumbre tiene claras ventajas, asegura que a veces puede resultar un poco exagerada. A continuación, menciona un caso concreto y personal: "Me ha pasado de ir con mi hijo y su madre a comer y hacerme la pregunta". En esta situación, su hijo, que entonces tenía solo dos años, habría sido incluido en la división de la cuenta, lo cual resulta bastante raro. "Habría sido complicado que pudiese pagarlo", comenta Mario con humor.

Mientras tanto, en España, la costumbre de pagar en efectivo está disminuyendo progresivamente. El uso de tarjetas de crédito y aplicaciones móviles tan populares como Bizum para pagos ha hecho que sea más raro ver a alguien con efectivo suficiente para pagar una cuenta completa.