Alemania ha creado su propio Bizum que pretende trasladar al resto de Europa a través del BCE

La popularidad de la aplicación Bizum es innegable, y es que esta herramienta de pago se ha vuelto imprescindible para los más de 26 millones de usuarios que la utilizan día a día. Esta permite enviar dinero de manera inmediata, haciendo que las personas que lo reciben tengan una disponibilidad al momento de los fondos en su cuenta corriente habitual, sin necesidad de cambiar de banco.

Este sistema de transacciones bancarias solo estaba disponible en España; hasta ahora. El servicio bancario lleva años operando en España, mientras que el resto de Europa seguía utilizando las transferencias tradicionales. Sin embargo, una gran potencia europea ha comenzado a poner en marcha la alternativa a Bizum: Wero, que se ha puesto en funcionamiento este mes de julio en Alemania.

¿En qué consiste Wero?

La principal alternativa al famoso Bizum, a efectos prácticos, ofrece los mismos servicios que Bizum: enviar y recibir dinero en menos de 10 segundos durante las 24 horas del día. Sin embargo, Wero presenta una diferencia a Bizum: mientras que la aplicación tradicional solo permite movimientos de dinero entre cuentas españolas, Wero permitiría envíos monetarios entre cuentas de diferentes países.

Sin embargo, aunque el nuevo servicio ha comenzado a estar operativo solo en Alemania, a finales de este mes Wero también se activará en Bélgica. Además, después del verano llegará a Francia, Países Bajos y Luxemburgo, aunque, según 'Xataka', el objetivo es que esté disponible en todos los bancos que lo apoyan en un máximo de seis meses.

No obstante, la nueva aplicación Wero todavía no ha sido apoyada por los bancos españoles, ya que Bizum está muy implantado en España, además de porque se espera que este servicio crezca a unos 43 millones de usuarios tras su desembarco en Portugal e Italia. Sin embargo, el Banco Central Europeo prefiere Wero porque permite pagos transfronterizos, algo que en Bizum no está disponible.

Tanto es así, que tal y como apunta 'ABC', Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, explicó que "en lugar de aunar fuerzas y compartir recursos para desarrollar soluciones paneuropeas, las comunidades nacionales han preferido a menudo preservar el legado de las inversiones realizadas en el pasado", lanzando un claro mensaje en favor de la nueva aplicación Wero.