Una española desvela las cuatro cosas que menos le gustan de vivir en Suiza: “Toca pagarlo”

La comparación entre países es algo repetido. Se examina la diferencia a nivel salarial, de gasto, de estilo de vida y cualquier mínimo detalle. A nivel salarial uno de los que más destaca en Europa es Suiza, incluso para los más jóvenes, que en España tienen una situación difícil. Daniela, de tan solo 20 años, reveló su salario: "Trabajando un mes 180 horas, que es bastante, más propinas, fueron 4.200 francos". Caso similar al de Fer, que se marchó tras acabar el Grado de Biotecnología: "En mi cuenta acaban entrando en torno a 5.600 o 5.700 francos".

No son casos aislados y los sueldos suelen ser muy altos, pero, como todo en la vida, no es oro todo lo que reluce. Ismael, un sanitario que también está en el país helvético, reveló el lado menos visible en una entrevista a LA RAZÓN: "En la vida nadie te regala nada, la gente que te diga que es fácil te está contando un cuento. Si no te cuentan lo malo de emigrar, no les creas". "Hay que trabajar duro. En Suiza no se regala nada y el nivel de exigencia laboral es muy alto", añadió.

Más allá de la alta exigencia, hay otros aspectos que no gustan demasiado a los españoles. Ángela, una joven que lleva un mes viviendo en Suiza, compartió un vídeo en TikTok detallando las cosas que menos le han gustado desde que llegó al país helvético.

Una española revela las cosas que no le gustan de Suiza

La joven comenzó fue directamente al grano en su vídeo en redes sociales y reveló el primer aspecto que no la agrada: "Como no tengas puesto tu nombre en el buzón, no te van a entregar ningún paquete". Afirma que son muy estrictos con este tema: "Incluso si no pones tu nombre completo en el buzón". En España, si el paquete se entrega en la puerta el buzón no es relevante. Esto no es lo más llamativo.

"Las bolsas de basura cuestan más de un euro cada una", afirma de forma sorprendente. La forma de tirar la basura y de comprar las bolsas es muy particular, ya que no se adquieren en el supermercado de manera tan sencilla como en España: "Si tiras la basura en una bolsa que no sea la oficial de tu cantón, te van a multar". Aquí cada uno elige la bolsa que considera adecuada. También hace otra observación sobre la ayuda a la limpieza de las calles: "Además, tampoco hay muchas papeleras por la calle".

La diferencia de costumbres también se refleja en los horarios y no solo en los de las comidas. Las tiendas abren en horas diferentes a las habituales en España: "Los comercios cierran súper pronto". La española hace una petición: "Me gustaría que pudieran abrir unas horas más al día". En cambio, sí hay algo similar a algunos puntos de España, no abren los domingos. También valora esto: "Me parece bien".

El impuesto de la televisión

Ver la televisión no es gratis en Suiza: "Una vez al año hay que pagar el impuesto de la televisión". Desvela lo cuesta: "Son unos 400 euros". Lo más llamativo es que este impuesto lo paga todo el mundo: "Aunque no tengas televisión, te va a tocar pagarlo". Por lo tanto, nadie se libra de pagar esta cantidad. En su cuenta de TikTok también revela otros detalles y curiosidades de Suiza. Gracias a ello, suma casi 14.000 seguidores y alguno de sus vídeos ha superado los dos millones de visualizaciones.