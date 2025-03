Una joven española de 20 años revela su llamativo sueldo como camarera en Suiza: “No tenía experiencia”

La inquietud de los jóvenes puede marcar la diferencia. Mientras que algunos optan por esperar y esperar, otros deciden 'coger el toro por los cuernos' y buscar oportunidades, ya sea dentro o fuera de España, antes o después de completar sus estudios. Cuando deciden optar por salir al exterior, algunos países son la prioridad por sus altos sueldos. Centroeuropa siempre suele ser una de las principales opciones, con Suiza siempre como una de ellas.

El país helvético destaca por sus altos sueldos, especialmente en los trabajos no cualificados. En otros países se encuentran salarios muy altos en ciertas profesiones con carreras y estudios de alto nivel, pero en Suiza también en otro tipo de trabajos, incluso sin experiencia. La revelación la hizo Daniela, una joven española de 20 años, que contó su historia en una entrevista en TikTok a la cuenta '@destino.suiza', especializada en dar a conocer el funcionamiento del país.

La aventura de esta joven en Suiza

"Tengo 20 años y vine desde Madrid", se presenta en la entrevista mientras pasea. Revela cuando comenzó su aventura: "Llevó aquí dos años ya", por lo que emigró con 18 años. Explica el motivo de su decisión de emigrar: "Tomé la decisión de venir aquí porque la situación en España no estaba bien y no me estaba viendo mucho futuro". Profundiza más sobre cómo estaba en el momento que toma la decisión: "Estaba estudiando bachillerato y, como todo el mundo, quería estudiar una carrera, la universidad y un trabajo". En ese momento tuvo una revelación: "Me di cuenta que las cosas no eran como veían o uno se pensaba".

Posteriormente, explica su trabajo en Suiza: "He trabajado solo de camarera en restaurantes italianos". Desvela el motivo entre risas: "Básicamente porque somos un poco como primos hermanos". Cuenta sus inicios: "A pesar de que no tenía experiencia y nunca trabajé en España, aquí me dieron la oportunidad de aprender y siempre tuvieron mucha paciencia conmigo". "Con el idioma la gente no es como otros piensan, para nada son ariscos y bordes", revela sobre las facilidades con el idioma. "Incluso cuando digo que no hablo alemán, se disculpan", recalca.

Así encontró el trabajo de camarera y este es su sueldo

Opina que es importante elegir el momento adecuado para encontrar trabajo: "Pienso que por el momento que yo vine me benefició, uno tiene que saberlo, tener alguien que le informe de todos estos temas". "Para mí, sí fue fácil. Iba con actitud, con ganas y la verdad que me fue bastante fácil", confirma. Tras ello, pasa a lo que suele ser el principal morbo para todos, el salario: "Trabajando un mes 180 horas, que es bastante, más propinas, fueron 4.200 francos", revela. "Está muy bien", contesta el entrevistador. Cantidad imposible de ver en España para una camarera y sin experiencia previa.

Concluye con un consejo para los españoles que quieran emigrar a Suiza: "Que vengan informados de la situación aquí, no con los ojos vendados sin saber nada de lo que se van a encontrar, de cómo afrontar ciertas situaciones, permisos y todos estos temas, que alguien les ayude en este tema". Hay españoles que trabajan en ayudar a estas personas que quieren ir a Suiza. Uno de ellos es Ismael, que mediante First Step Swiss trabaja en ello y, en una entrevista a LA RAZÓN, explicó su labor: "Nuestro objetivo principal es ayudar a la gente que se quiera venir a Suiza. Queremos que la gente se sienta acompañada y tenga unas personas de apoyo si hay algún problema".