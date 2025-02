Un fisioterapeuta español que trabaja en Suiza revela la verdadera realidad del país y si volvería a España: “Ni de broma”

Ismael es un español que trabaja en la fisioterapia y que no tardó en descubrir que España no era su sitio para ejercer:“Me di cuenta de que mi futuro tenía muy mala pinta”. Esto le llevó a tomar la decisión arriesgar y buscar un futuro mejor fuera de nuestras fronteras: “En este mundo los salarios van por convenio la mayoría de las veces y hay poca progresión, por lo que gente que lleva trabajando 20 años solo cobra un poco más”.

Tras probar suerte en Alemania, se ha establecido en Suiza desde hace ya más de dos años. En una entrevista a LA RAZÓN, explicó el proceso para encontrar trabajo en Suiza y los primeros meses lejos de España: “Nunca es fácil vivir fuera de casa, sientes un vacío, sientes que estás dejando a tu familia, tus amigos y tu vida atrás por buscar un futuro mejor, sientes que eres egoísta por dejar tanto atrás”. La diferencia en sueldo es abismal, en España ganaba 1.182 euros mensuales mientras que en Suiza cobra lo que sería con el cambio de moneda 5.100 euros.

La vida de este español en Suiza

En una segunda parte de la charla, Ismael fue más allá y reveló cómo es Suiza: “Es un país complejo, peligroso, no por la criminalidad, sino por poder meterse en un círculo vicioso de levantarte, currar y dormir”. También la personalidad de la gente de allí: “Son gente más fría que nosotros, viven por y para trabajar. No trabajan parar vivir”. Comentó que la mayoría de sus amigos, un pilar fundamental para su vida, son españoles: “Somos dos culturas muy diferentes y no cuadramos mucho. Con la gente española y latina tenemos una cultura muy parecida y la cabra tira al monte”.

“Estoy viendo paisajes que jamás pensé que iba a ver un chico de Madrid”

También narró cómo es su día a día en Suiza: “Mi día a día entre semana es rutinario, trabajo 45 horas semanales”. Explica que trabaja mucho porque tiene un puesto de responsabilidad dentro de la empresa: a: “Conlleva horas extra”. Durante el fin de semana los planes cambian: “Aprovechamos para irnos a esquiar, a la montaña o quedar en alguna casa porque el tiempo no suele ser muy bueno". Pese a ello alucina con algunas cosas y está muy feliz: “Estoy esquiando más que nunca y estoy viendo paisajes que jamás pensé que iba a ver un chico de Madrid”.

En la última parte de la charla nos explicó otro proyecto en el que emplea mucho tiempo. También quiso incidir en la realidad trabajar fuera de España y especialmente en Suiza. Por último, nos comentó cómo ve su futuro y analiza una posible vuelta a España.

“Queremos que la gente se sienta acompañada y tenga un apoyo si hay algún problema”

Ismael también trabaja para los españoles

Ismael, además de su trabajo de sanitario, tiene en una empresa llamada First Step Swiss, un proyecto que tiene en redes sociales con más de 15.000 seguidores: “Nuestro objetivo principal es ayudar a la gente que se quiera venir a Suiza”. Explica cómo nació el proyecto: “Nace de las malas experiencias que tuvimos mi compañero y yo al llegar a Alemania y Suiza, donde nadie nos acompañó”.

“Para disfrutar de esta vida hay que trabajar duro. En Suiza no se regala nada y el nivel de exigencia laboral es muy alto”

Revela que lo que buscan es que eso no pase: “Queremos que la gente se sienta acompañada y tenga unas personas de apoyo si hay algún problema”. También buscan crear una comunidad: “Que la genta se pueda conocer a través de nosotros y esté feliz cuando tome la decisión de emigrar”.

Esta es la realidad de trabajar en Suiza

Para todos aquellos que tienen una imagen romántica de Suiza y que solo ven el dinero lanza un mensaje: “No es la realidad, para disfrutar de esta vida hay que trabajar duro. En Suiza no se regala nada y el nivel de exigencia laboral es muy alto”. Explica que esto ocurre porque hay mucha gente que quiere acudir al país: “Como la demanda es muy alta, se exige mucha calidad de trabajo”.

Aunque explica que es lo normal: “En la vida nadie te regala nada,la gente que te diga que es fácil te está contando un cuento. Si no te cuentan lo malo de emigrar, no les creas”. Explica que emigrar es duro: “Tiene momentos complicados, pero te hace valorar lo que tienes en casa”. Pese a ello, anima a hacerlo: “Si crees que te mereces algo mejor y hay algún país que te lo puede dar, vete a por ello, que salga bien o mal vas a mejorar y te va a aportar muchísimo”.

“Cuando uno viene a Suiza sabe de antemano como es el tiempo y la gente”

Resume la experiencia de vivir en Suiza de la siguiente manera: “Una vez que consigues salir del trabajo y consigues desconectar, tiene pocas cosas negativas”. Explica que es cierto que la gente habla del tiempo, pero es muy claro: “Cuando uno viene a Suiza sabe de antemano como es el tiempo y la gente”. Pide que el que se adapte sea el que emigra: “Yo no puedo poner como algo malo que son gente más fría, son así y yo me tengo que acostumbrar a ello”.

Así ve un sanitario en Suiza una posible vuelta a España

Una vez conocida su labor en Suiza, quisimos mirar al futuro y preguntarle por una posible vuelta a España a nivel laboral: “De fisioterapeuta no volvería ni de broma. No vuelvo a pasar por ese año, 2022 fue el más complicado de mi vida”. Revela de lo que le hizo darse cuenta: “O tomas acción en tu vida o tu futuro pinta muy negro”. Afirma que no quiere volver a vivirlo: “Esa sensación de no llegar a fin de mes, de no tener una libertad económica que te permita llegar a fin de mes, no estoy dispuesto y creo que no me lo merezco. Ni me planteo volver con las condiciones actuales”, concluyó la amable charla.