Un español de 23 años revela su desorbitado sueldo en Suiza en la industria farmacéutica: "Después de un año como becario..."

Los jóvenes españoles siguen registrando la mayor tasa de paro de la UE, sus salarios reales no han aumentado desde hace un década y España tiene la tasa de emancipación juvenil más baja desde que hay registros. Mientras tanto, los precios no paran de subir y las medidas ejecutadas por el Gobierno, como la reforma laboral, la subida del SMI o la Ley de Vivienda no han conseguido respaldar a toda una generación, que ha perdido la capacidad de ser independiente.

Ante esta situación muchos se resignan e intentan ir sobreviviendo como buenamente puedan en España, buscando las mejores ofertas en su faceta. Por el contrario, otros deciden dejar todo atrás y probar suerte fuera de España, tengan más o menos estudios. Entre los países más llamativos para los jóvenes a la hora de emigrar está Suiza, donde los sueldos son muy altos hasta en trabajos no cualificados, como mostró Daniela, de tan solo 20 años. Su salario es bastante llamativo: "Trabajando un mes 180 horas, que es bastante, más propinas, fueron 4.200 francos", reveló. Esto es aproximadamente 4.400 euros.

No es la única que ha tomado esa decisión, aunque otros lo hicieron con los estudios superiores ya finalizados. Este es el caso de Fer, que dio un giro a su vida tras finalizar el Grado de Biotecnología, que dura cuatro años. Explica que se fue nada más acabar: "Estudié y me fui directo a trabajar a Suiza". Sus inicios no fueron fáciles, pero ahora ha encontrado un trabajo de lo suyo con un sueldo que llama bastante la atención en España y que revela en TikTok.

Este es el sueldo de un farmacéutico en Suiza

"Después de un año como becario en una empresa de aquí, pude encontrar una buena posición", explica en el texto de la descripción. El vídeo lo introduce con una pregunta: "¿Cuánto gano con 23 años aquí en Suiza". Tras ello, explica que, como se mencionó anteriormente, trabaja en la industria farmacéutica. Concretamente, él desempeña sus funciones en la capital, en Berna. Después ya va directo al grano: "Lo que haré es coger mi última nómina y a partir de ahí haremos los cálculos", explica.

"Mi última nómina fue de 7.600 francos", revela. Pasado a euros, la cantidad es 7.868. Posteriormente, explica las deducciones que le hacen: "Como yo vivo en el cantón de Aargau (Argovia), la tasa impositiva es del 13%". No es el único dinero que no pude disfrutar, ya que también tiene más pagos que afrontar, pero su sueldo se queda en una cantidad bastante alta: "Descontando los impuestos y lo que te quitan para otro tipo de cosas como el paro, en mi cuento acaban entrando en torno a 5.600 o 5.700 francos". La segunda cifra equivale a aproximadamente 5.900€.

La comparación con España

No especifica su puesto, pero para comparar, un biotecnólogo recién graduado y sin experiencia puede esperar ganar alrededor de 1.100€ netos al mes en España, según la Universidad Francisco de Vitoria. Concluye con una pregunta para todos aquellos que vean el vídeo, que ya son más de 800.000 usuarios: "¿Crees que es mucho o poco? Teniendo en cuenta que tengo 23 años"