Una española que estudia en Estados Unidos compara la educación en ambos países: “Es como dejar de vivir”

La educación es un aspecto fundamental para un país. Los más jóvenes pasan muchas horas en los colegios e institutos y tener un buen sistema es clave para que un país sea estable en el futuro, permitiendo que los jóvenes salgan correctamente formados. El porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años en nuestro país que dejan los estudios se situó en el 13,2% durante los tres primeros trimestres de 2024. Es un porcentaje bastante elevado, con causas muy diversas como pueden ser las circunstancias familiares complicadas, dificultades económicas y la percepción de falta de utilidad en la educación.

Una solución para frenar este abandono es escuchar la opinión de los alumnos y mirar hacia el exterior. Coger las cosas que funcionan en otros países y adaptarlas a España también podría ayudar a que los estudiantes se sientan más cómodos y también aumente el éxito. Para referenciar esta situación, una joven española llamada Martina Torralbo que estudia en Estados Unidos ha subido un vídeo a TikTok explicando cómo funciona la educación en ambos países y las diferencias entre ambos. El vídeo se titula: "¿Qué es mejor el colegio en España o en Estados Unidos?".

La experiencia de esta española que estudia en Estados Unidos

"Hay muchos pros y contras, pero yo prefiero el colegio en Estados Unidos, allí llamado high school", explica esta española nada más comenzar el vídeo. Se refiere a la edad en la que en España se cursa la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El motivo es el siguiente: "En España es estudiar hasta matarte, sin poder salir. Los exámenes los estudias, los memorizas, lo echas todo en el examen y se te olvidó. En resumen, es memorizar".

Hace la comparación con el país norteamericano: "Allí todo es más práctico. Se aprende también, pero de una manera más interesante, más práctica y que al final se te queda más en la cabeza porque te interesa más". "Es como que no tienes tiempo para hacer lo que realmente quieres hacer porque tienes que estudiar y tienes que dejar de vivir cosas", recalca. Explica que allí es opuesto: "Aquí tienes tiempo para todo. Me divierto primero y luego hago las cosas del colegio. Es tu felicidad primero, es más práctico".

Incide en defender la educación de allí mientras explica cómo funciona: "Tienes que memorizar igual, no es que digas que es de tontitos porque no tienes que hacer nada. Tienes un montón de clases y puedes elegir el nivel que quieras. Si es muy fácil te metes en otra clase". Sin embargo, no es una selección contundente: "También tiene muchos contras, por ejemplo, hay muchas alarmas". Centra su explicación en el 'lockdown', un simulacro que se realiza por si hubiera algún tiroteo.

El miedo contra los tiroteos

"He vivido varios, y aunque te acostumbras, impacta saber que eso pasa en tu colegio", explica esta joven. Sin embargo, comenta que se acaba naturalizando: "Impacta mucho, yo he visto casos en los que han muerto un montón de personas, pero al final no tienes miedo porque todo es así. Si tienes miedo no haces nada". Explica que es uno de sus mayores temores: "Es una de las cosas que no me gustan y con las que no me siento a salvo".

También critica la lejanía: "Tardo 15 minutos en llegar, mientras que en España iba andando cinco minutos y era mucho más cómodo". Otro punto en contra es la dificultad para entablar relaciones reales: "Aquí todo el mundo está con el móvil. Cada día veo caras nuevas, como si nadie se conociera de verdad". Explica que en España "todos se conocen". Pese a ello, en el final del vídeo vuelve a quedarse con Estados Unidos".