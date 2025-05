Una española que vive en Estados Unidos revela el mayor error que cometió al llegar: "Culpa mía por no haberme informado"

Irse a vivir al extranjeroes una experiencia emocionante, pero también todo un desafío. Uno de los mayores obstáculos no es el idioma, sino la diferencia de costumbres y aceptar que no todo funciona como en tu país.

Cuando te mudas a otro lugar, no solo cambias de dirección o de moneda. Cambias también la forma de ver el mundo, de interactuar con los demás, de interpretar lo que está bien y lo que está mal. Lo que en tu país es normal y educado, en otro puede parecer extraño o hasta ofensivo. Desde los horarios de comida hasta la forma de saludar o de pedir algo en una tienda.

Adaptarse lleva tiempo y requiere paciencia. A muchos les pasa lo mismo: creen que lo tienen todo bajo control hasta que se encuentran con cosas que ni se les había ocurrido que podían ser diferentes. Eso fue lo que le pasó a Mariona (@marionsfalomi) nada más llegar a Estados Unidos. Cometió un error que ahora, con el tiempo, ve con humor, pero que se convirtió en la situación más incómoda que ha vivido en el país.

"Si vives en Estados Unidos dirás: ¿Qué haces, niña?"

Mariona es una joven española que se mudó a Estados Unidos para ejercer de niñera. Nada más poner un pie en el país americano vivió probablemente una de las experiencias que recordará toda la vida. Su host family la esperaba en el aeropuerto para recogerla. "Después de un vuelo de más o menos 24 horas, me sentía cansada y desubicada" detalla.

"Llego al aeropuerto, le doy un abrazo a los niños y le planto un beso en cada mejilla a la madre y al padre" explica. Esto de primeras puede parecer algo sin importancia, sin embargo, no lo es si tenemos en cuenta que cada país tiene sus propias costumbres al saludar. "Si eres español dirás: ¿Qué hay de malo?, Si eres de Sudamérica dirás: ¿Y por qué dos besos? Y, si vives en Estados Unidos dirás: ¿Qué haces, niña?

"Me empecé a dar cuenta a las dos semanas"

La joven destaca que "en este país, dar besos en las mejillas no es algo muy común", lo más frecuente es dar la mano o un abrazo si hay confianza o la relación es más estrecha. "Me empecé a dar cuenta de que aquí la gente no se daba dos besos, culpa mía por no haberme informado antes, fue al cabo de dos semanas" destaca.

Al tiempo, cuando ya había cogido confianza con la madre de familia, decidió hablar con ella sobre esa situación. Para su suerte, la mujer le dijo que no había ningún problema. "Me dijo que sabía que podía pasar porque buscaron cómo se saludaba la gente en España" añade.

Tipos de saludos según el país

Cada país tiene sus normas no escritas que se aprenden con el tiempo y la observación. Por eso, al mudarte o viajar, informarte sobre cómo se saluda puede evitarte muchos momentos incómodos. Estas son algunas que debes conocer: