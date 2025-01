Una especialista en limpieza desvela cómo limpiar los cristales de manera más eficaz: "No deja rastro"

La limpieza del hogar es una de esas tareas tan poco motivadoras como necesarias. Después de toda la semana trabajando, que llegue el fin de semana y tener que ponerse a limpiar no es lo más apetecible, pero puede no quedar otra opción si no existe otro espacio donde hacerlo. A la hora de ponerse manos a la obra, hay algunas zonas que son especialmente conflictivas y tediosas. Ya sea por su tendencia a ensuciarse con facilidad o por la dificultad al limpiarlas, algunas zonas son especialmente molestas.

Una de las tareas que puede acabar más con nuestra paciencia es la limpieza de los cristales. La complejidad de los bordes del mismo, la frecuencia con la que aparecen las manchas o simplemente las marcas que se quedan en ellos pese a limpiar una y otra vez pueden acabar resultando muy frustrantes. Esto puede ocurrir por limpiarlos con escasa frecuencia o simplemente por no usar las herramientas y los productos adecuados.

Para facilitar que estos cristales vuelvan a lucir como si estuvieran recién comprados, Mery, una creadora de contenido especializada en limpieza del hogar, compartió la manera ideal de realizar esta limpieza y los productos que se deben usar con un sencillo vídeo en TikTok. Para mostrar su eficacia, ella realiza la acción y se ve como un espejo de su vivienda queda completamente limpio y brillante.

Este es el mejor limpiador para cristales y espejos

El truco de esta experta para limpiar los cristales es muy simple y consiste en preparar un producto casero con elementos que todos los españoles tienen en su casas. Simplemente hay que echar tres líquidos dentro de un spray o pulverizador y mezclarlos para tener el mejor limpiacristales. Estos son los tres líquidos caseros que hay que mezclar para limpiar los cristales de casa de la manera más eficaz:

Dos tazas de agua

Una taza de vinagre de limpieza

de limpieza Una cucharada de jabón líquido para platos

Así se deben limpiar los cristales y los espejos

Una vez echados, simplementepara que se mezclen bien los ingredientes y estará listo para ser utilizado.

Una vez que la mezcla esté lista para ser usada, la manera de proceder es totalmente intuitiva. "Pulveriza sobre cristales y espejos y límpialos con una bayeta especial para cristales", explica Mery. Usar este tipo de trapo especializado es clave para un mejor acabado y una mayor brillantez. Completando el proceso según revela esta experta es clave para que el cristal no quede opacado. "Quedarán limpios y brillantes sin rastro", concluye esta experta mientras se ve como reluce su cristal en el vídeo.

Tres consejos generales para la limpieza del hogar

Limpiar la casa es algo tedioso y poco apetecible, que puede acabar siendo frustrante. Para evitarlo, hay varias indicaciones que pueden ser de gran utilidad para cualquier parte de la casa y no abrumarse. Se puede afrontar la limpieza de una manera menos pesada siguiendo estos tres consejos: