Esta es la ciudad más feliz de España: sorpresa, no es Madrid ni Barcelona

Nuestro país es un territorio que cuenta con el turismo como principal motor de su economía. Muchos turistas, tanto nacionales como los internacionales, quedan fascinados con todo el esplendor de España, desde sus paisajes e historia hasta su apoteósica belleza o gastronomía. Son muchas las instituciones o publicaciones extranjeras como Harvard, The Guardian o The New York Times que nos alaban, e incluso el estilo de vida español es envidiado en muchos lugares. Pero, ¿cuál es la ciudad española más feliz de todo el territorio nacional?

Ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla son algunas de las más visitas del mundo, y todas ellas son españolas. En definitiva, España es el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia, pero por delante de otras grandes potencias como China o Estados Unidos.

Así, son muchas los publicaciones que se rinden a nuestras ciudades. La Ciudad Condal, por ejemplo, fue elegida por The Telegraph como "la mejor ciudad del mundo". Asturias, por otro lado, fue elegida como la mejor región, mientras Salamanca era "la mejor ciudad para irse de vacaciones".

¿Cuál es la ciudad española más feliz? ¿es de las más felices del mundo?

Pero las ciudades también guardan sus curiosidades. Tramoz, en Aragón, es el único de España excomulgado por la Iglesia Católica, y Torre del Burgo, en Guadalajara (Castilla-La Mancha), cuenta con más habitantes extranjeros y nacionales.

En cuanto a la felicidad, España está en el puesto 32 de ranking de países más felices, recibiendo una puntuación de 6,436 puntos sobre 10, siendo Finlandia el país más feliz del mundo. Y respecto a las ciudades españolas, Bilbao es la ciudad con mayor felicidad de nuestro país, aunque está en el puesto 69 de la clasificación mundial. Algunos de los aspectos que se valoran es su compromiso con el bienestar de sus habitantes, la tranquilidad, el transporte público, la gastronomía y oferta cultural.