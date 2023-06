La región de España que es “única en el mundo y lo tiene todo”, según The Telegraph

España es un territorio en el que el turismo es su principal motor. No solo el nacional, sino los turistas internacionales también quedan fascinados ante los paisajes o la belleza de nuestro país. Y es que ciertas publicaciones extranjeras ponen el foco en nuestras regiones o ciudades. La última, The Telegraph, que habla de una región española como “la que tiene todo”.

El diario británico hace hincapié en que lo único que le faltan son “turistas británicos”. Y es que el turismo de Reino Unido que viene a nuestro país suele centrarse en lugares más típicos, calurosos o con playas aglomeradas como las costas mediterráneas. Sin embargo, The Telegraph destaca que en esta región “hay playas, montañas, ciudades fascinantes y hace menos calor en verano que en el sur y el este del país”.

Esta es la mejor región de España, según The Telegraph

Uno de los destinos turísticos más populares del mundo es España. Se trata del segundo país de todo el planeta en recibir más turistas a lo largo del año, solo por detrás de Francia. El patrimonio cultural, la gastronomía o las playas son algunos de los puntos más valorados por las personas extranjeras para venir a España de vacaciones o incluso a vivir. Los lugares más populares, más allá de Madrid -la capital- están Sevilla, Valencia, Barcelona, las Islas Canarias o las Islas Baleares. En definitiva, la nación española es incluso más visitada que otras zonas del mundo como Estados Unidos (que cuenta con Nueva York, Los Ángeles o Las Vegas), Italia (con Roma, Florencia o Venecia) y China (con su gran atractivo, la Gran Muralla, una de las siete maravillas del mundo).

Y es que numerosos expertos o medios de comunicación se rinden a nuestro país. La firma de moda británica Pour Moi publicó un estudio para ver qué urbes son las mejores y más bonitas para recorrer a pie, y situó a Barcelona entre las diez primeras; Touropia, una plataforma de Estados Unidos especializada en guías de viaje, elaboró un ranking con las 17 pequeñas ciudades europeas más bonitas, y eligió Ronda, en Málaga, y la región de La Rioja se situó en la primera posición como la más acogedora del mundo según los “Traveller Review Aeards”, el programa anual que reconoce la labor excepcional de los colaboradores de Booking.

Así, el periódico The Telegraph ha nombrado al Principado de Asturias como “un paraíso natural” y la que “lo tiene todo menos turistas británicos”. "Es casi como si hubiera sido diseñada por un ingenioso algoritmo para mantener a todos felices", dice la publicación.

The Telegraph destaca que "no hay que elegir entre playa o montaña, o entre una escapada a la ciudad o unas vacaciones activas. “Esta pequeña región del norte de España lo tiene todo". "Así que no es de extrañar que muchos españoles tengan allí una segunda residencia", añade, agregando que el único enigma de esta región es “por qué tan pocos británicos lo eligen para sus vacaciones”.

En cuanto a las ciudades, el artículo destaca que Oviedo, Gijón y Avilés "tienen personalidades muy diferentes" pero afirma que "cada una tiene su propio encanto". También menciona las cuevas de Tito Bustillo, cerca de Ribadesella; Buxu en Cangas de Onís y La Lluera en San Juan de Priorio.