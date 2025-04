Esta es la facturación de una lavandería autoservicio en España en un mes: “Me parece una barbaridad”

Lavar la ropa es algo que todo el mundo hace y la mayoría de personas en su propia casa. Ya sea utilizando la lavadora, como hace la mayor parte de la población española en la actualidad, o a mano, todo el mundo necesita tener su ropa limpia para volvérsela a poner. Para aquellos que no dispongan en su vivienda, cada vez es más habitual encontrar establecimientos en los que se puede realizar el lavado y también el secado.

Muchas veces se piensa que estos lugares no funcionan demasiado bien al tener mucha gente lavadora en su casa, pero siempre sin conocer de cerca su funcionamiento. '@l3xisyeah', creador de contenido en TikTok con más de 30.000 seguidores, es propietario de una lavandería autoservicio con cinco máquinas y se animó a publicar la facturación durante este último mes de marzo.

Esta es la facturación de una lavandería en un mes

Para introducir el vídeo, menciona uno previo sobre un día concreto. En esa jornada, la lavandería facturó 293€ tras realizar 26 lavados y 40 secados. Explica que recibió comentarios en los que le decían que puede ser casualidad y que lo importante es el mes. Responde ante eso: "Este ha sido nuestro mejor mes y vengo a traerte los datos". Explica que una franquicia le explicó que era mejor no abrirlo: "Una lavandería de cinco máquinas no es rentable, es ganar para pagar". Añade que la mayoría de lavanderías de cinco máquinas estaban haciendo unos 2.000€ mensuales.

"Me sorprendió bastante porque ya tenía una lavandería y sabía lo que podía llegar a facturar", comentaba antes de introducir el dato sobre esta de cinco máquinas. "Aquí os traigo lo que hemos hecho durante el mes de marzo de 2025, 5.441€", señala. La lavandería realizó en total 517 lavados y 675 secados. 5.327 euros le llegaron mediante las máquinas y 114 por la aplicación. Ante esto, se reivindica: "La lavandería que no podía hacer más de 3.000 euros, que ya era una barbaridad, ha facturado casi 5.500 euros".

¿Podría facturar más?

Tras anunciar sus ingresos en marzo, se plantea si esto podría llegar a mejorar. Se autoresponde de manera clara: "¿Podría llegar a facturar más? Si tuviéramos muchas suerte y se alinearan los astros, llegaríamos, pero me parece una barbaridad de facturación". Reconoce que es un caso particular: "Que sí, es mucha la facturación y no es lo habitual de todos los meses". Sin embargo, anima: "Quiero haceros veros ver que se puede y que cuando busquéis información para abrir un negocio, no os creáis lo primero que os cuentan".

La decisión debe ser personal

Recalca la importancia de buscar distintos puntos de información para iniciar un negocio, por ejemplo de lavandería: "No os creáis lo que os estoy contando yo, simplemente utilizar la información". "Con esta y con más información que vayas recabando, ya toma tú las decisiones de lo que debes hacer o no", pide. También alerta de un tipo de personas sobre la que hay que tener especial cuidado al pedirles información: "Sobre todo de personas que te intentan vender algo porque cuanto más producto te vendan, mejor para la empresa".