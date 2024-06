Esta es la frase que más relaciones rompe y debes evitar decir a tu pareja, según una psicóloga de Harvard

La buena comunicación influye considerablemente en cualquier relación para que pueda ser sana, ya sea una amistad o de familia, así como con tu pareja. Hablar de forma asertiva y tener responsabilidad afectiva es primordial en las relaciones, además de tener las herramientas para saber llevarlas. Y por supuesto, hay líneas rojas que no se deben cruzar, tal que debemos evitar decir la frase que más relaciones rompe, según una psicóloga de Harvard.

Tener una relación sana requiere comunicación y un compromiso que siempre debe ser mutuo. En cualquier vínculo no debe existir un ser inferior y uno superior que haga que la forma de relacionarse sea digna de una dialéctica de Hegel. La unión entre dos personas, sea cual sea, requiere de un esfuerzo que va desde el respeto, la consideración, el apoyo o la confianza, entre otros aspectos.

Asimismo, una relación debe brindar el apoyo emocional necesario para un crecimiento personal y compartido. Por ello, en cualquier relación, debemos cumplir promesas y compromisos, ser honestos y trasparentes, expresar amor y manejar el estrés y la rutina. Y en casos más extremos, buscar ayuda profesional si es necesario.

Una psicóloga de Harvard explica las frases que más relaciones rompen: esta es la que lleva al fin de cualquier relación

Por su parte, cuando la comunicación no es efectiva o tiende a ser negativa por una o ambas partes, es una señal de que algo no va bien. Sobre todo, cuando se llega a conflictos, discusiones y más discrepancias de las que deberían. Hay frases o expresiones que podemos decir y que dañan tanto a nuestra pareja como a la relación, y así, una psicóloga de Harvard señala que ha detectado la frase concreta que más relaciones ha visto romper.

Y esta es la de "ojalá nunca nos hubiéramos conocido". Unas palabras tan hirientes que suponen una herida profunda para nuestra relación, tal y como explica la doctora Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Facultad de Medicina de Harvard y autora de "Letting Go of Your Ex".

Warren explica en su blog que esta frase es suficiente para que una persona considere que está siendo despreciada. Así, otras expresiones y frases como "eres patético", "eres una molestia", "me das asco", "si no tuviéramos hijos ya te habría dejado" o "no mereces mi tiempo" también podrían ser suficientes para una ruptura.

Por eso, los expertos señalan que debemos abordar los problemas de manera calmada y respetuosa, así como evitar las críticas destructivas y en lugar de ello, centrarse en los problemas específicos y cómo solucionarlos juntos. Por otro lado, debemos aceptar que cada persona es única y tiene sus propias opiniones, gustos y manías, pero también establecer límites saludables y definir y respetar los límites personales y mutuos.