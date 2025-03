Esta es la infracción castigada con 200 euros por la que la DGT ha realizado más de 900 denuncias al día en una semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue trabajando para reducir la siniestralidad y una de sus formas más habituales es llevar a cabo campañas especiales de vigilancia y de control. "Ni debemos ni podemos aceptar que la movilidad en carretera, indicio de la pujanza económica y social del país, tenga un precio tan alto", afirmó Grande-Marlaska a inicios de año tras publicar los preocupantes datos. En 2024, se contabilizaron 1.040 siniestros mortales en los que fallecieron 1.154 personas y otras 4.634 sufrieron heridas graves.

Tráfico explica que el objetivo fundamental que se persigue con la realización de las Campañas y Operaciones Especiales de vigilancia y controles es concienciar a la ciudadanía, aproximadamente durante una semana una vez al mes, sobre algún factor de riesgo concreto de los que tienen mayor influencia en la siniestralidad vial.

Estas campañas muchas veces son acordadas a nivel europeo y colaboran fuerzas policiales europeas, nacionales, autonómicas y municipales. En la última se han controlado un total de 448.494 vehículos entre turismos, taxis, vehículos de mercancías y autobuses, una cifra que representa un 7,6% más con respecto a la campaña del año anterior

Esta es la campaña de la DGT que ha provocado 900 denuncias al día

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de los de las policías locales y autonómicas que se sumaron a la campaña, llevaron a cabo un dispositivo especial de vigilancia y control, tanto en vías urbanas como interurbanas, sobre el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil entre el 10 y el 16 de marzo. En lo que llevamos de año, de los 133 fallecidos de los que ya se conoce si hacían o no uso de algún dispositivo de seguridad, 42 de ellos no lo llevaba puesto en el momento del siniestro (31,6%). Los datos recogidos por la DGT durante la campaña son muy llamativos.

Los escalofriantes datos de la campaña de la DGT

6.024 adultos han sido denunciados por no utilizar el cinturón de seguridad en la última semana, una cifra que supone que 3.088 conductores, 1.291 pasajeros de los asientos delanteros y 1.645 de los traseros no viajaban debidamente protegidos en sus vehículos. Estos datos provocan que el número de denuncias al día haya superado la barrera de las 900. Tráfico explicó que el 77% de todas las denuncias fueron puestas en carreteras convencionales, un hecho que la DGT considera "preocupante", ya que estas vías "siguen siendo las más peligrosas al ser donde mayor número de víctimas mortales se registran y donde conviene, aún más, extremar las precauciones".

En cuanto a los sistemas de retención infantil (SRI), obligatorios para menores con una altura igual o inferior a los 135 cm, los agentes detectaron a 385 que viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad o que lo hacía de manera incorrecta, 285 en los asientos traseros y 100 en los delanteros. En el caso de los niños, la DGT afirma que la utilización de los sistemas de retención infantil es "todavía más importante".

Imagen de archivo de un cinturón de seguridad. DGT

La importancia del cinturón y el SRI

Según explica Tráfico, está demostrado que el cinturón de seguridad, además de reducir en un 50% el riesgo de fallecer en un siniestro de tráfico, protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas. Dentro de las ciudades o pueblos, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón de seguridad.

Asimismo, en el caso del sistema de seguridad de los niños, los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios. Además, en caso de sufrir un siniestro de tráfico, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos.

Esta es la multa por no llevar el cinturón

La sanción económica de la DGT por no llevar puesto el cinturón es de 200 euros. Además, aquellos con carnet de conducir, es decir, los conductores también pierden cuatro puntos del carnet. La Ley de Tráfico y Seguridad Vialelevó en 2022 de 2 a 4 los puntos que se pierden por no llevar puesto el cinturón de seguridad para intentar reducir este tipo de comportamientos. Son los mismos puntos que se pierden por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.