Una estadounidense que vive en España revela los tres mayores choques culturales: “Lo siento, estamos cerrados”

Bien es sabido que en ninguna parte del mundo se vive como en España. Más allá de la calidad de vida, que es alta en nuestro país, el resto tienen otro ritmo y otras costumbres que pueden ser, en ocasiones, opuestas. Esto no se comprueba realmente hasta que se sale fuera, ya sea de viaje o se emigre. Este último caso es el de Ismael, un sanitario español que trabaja desde hace unos años en Suiza. Él desveló en una entrevista a LA RAZÓN la forma de vida de los suizos: “Son gente más fría que nosotros, viven por y para trabajar. No trabajan parar vivir”. También añadió que cambian por completo los horarios de las comidas.

Igual que los españoles opinamos al salir fuera, muchos extranjeros lo hacen al llegar a nuestro país. Disfrutan de España, pero también se sorprenden con algunas de las rutinas y la forma en la que se vive en España. Las redes sociales ayudan a esa difusión y podemos encontrar anécdotas realmente curiosas. Varias las trae Morgan, una estadounidense que se enamoró de España y decidió mudarse de forma permanente en 2021. Tiene incluso un blog llamado 'Morgan in Spain' en el que tiene diferentes guías de viaje, muchas en nuestro país como el propio nombre indica. En uno de sus vídeos habló de los mayores choques culturales que se encontró:

Los choques culturales entre España y Estados Unidos

En el vídeo, Morgan se pone varios fondos en los que simula estar en diferentes lugares y explica lo que le sorprendió en cada uno de ellos. Representa una conversación y luego revela por qué sucede.El primero tiene lugar en un supermercado: "Ya que estamos en el supermercado, voy a comprar un medicamento para el dolor de cabeza". Posteriormente se pone en lugar de otra compradora española y contesta: "Aquí no tienen ningún tipo de medicina. Tendrás que ir a la farmacia".

Anuncia como funciona en España, no sin cara de sorpresa: "Los supermercados españoles no tienen ningún tipo de analgésicos, tratamientos para las alergias ni ningún otro medicamento. Solo puedes conseguir estos productos en una farmacia", detalla sorprendida. Allí ciertos medicamentos pueden venderse en supermercados. Más allá de este primer choque, describe varios más.

Los descansos y las vacaciones sorprenden a los extranjeros

La segunda escena comienda con algo muy habitual, una conversación telefónica: "Hola, me gustaría pedir cita en la peluquería para agosto". La respuesta le cambia la cara: "Oh, lo siento. Estamos cerrados el mes de agosto". Simula no creerlo e insiste: "Oh, ¿durante... todo agosto?". La respuesta es la que se da en muchos establecimientos de cara al verano: "Sí, es cuando nuestros empleados tienen sus vacaciones. Nos vemos el mes que viene". Tras ello, explica a sus compatriotas lo que ocurre: "La mayoría de españoles tienen sus vacaciones en agosto así que es muy común que los pequeños negocios y tiendas cierren 3 o 4 semanas por vacaciones".

No es el único descanso que llama la atención a los extranjeros. Por último simboliza una situación tras comprar: "Oh, olvidé algo. ¡Voy a ir a la tienda rápido!". Con el fondo explica que son las dos de la tarde y está cerrada la tienda. Vuelve a apuntar el motivo: "Es común que los pequeños negocios o tiendas en España cierren diariamente de dos a cinco de la tarde para comer o echarse la siesta". Aunque las grandes superficies no cierran, muchos comercios siguen haciéndolo.

Son solo tres ejemplos, pero relatan a la perfección como algo que para los españoles es totalmente normal, causa furor para la gente de fuera que tiene un estilo de vida completamente diferente. Morgan ha subido hasta 14 vídeos explicando distintos choques culturales y cosas que tienen lugar de forma diferente en España y Estados Unidos. Por tanto, si se sale fuera, no se puede esperar que actúen como aquí.