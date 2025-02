Un sanitario español explica cómo es su vida en Suiza y las diferencias con España: “Es un país complejo, te puedes meter en un círculo vicioso"

Ismael es un español que trabaja en la fisioterapia y que se dio cuenta de que España no era su sitio para ejercer: “Me di cuenta de que mi futuro tenía muy mala pinta”. Esto le llevó a tomar la decisión de emigrar: “En este mundo los salarios van por convenio la mayoría de las veces y hay poca progresión, por lo que gente que lleva trabajando 20 años solo cobra un poco más”.

Tras un primer período en Alemania, vive en Suiza desde hace ya más de dos años. En una entrevista a LA RAZÓN, explicó el proceso para encontrar trabajo en Suiza y los primeros meses lejos de España:“Nunca es fácil vivir fuera de casa, sientes un vacío, sientes que estás dejando a tu familia, tus amigos y tu vida atrás por buscar un futuro mejor, sientes que eres egoísta por dejar tanto atrás”. La diferencia en sueldo es abismal, en España ganaba 1.182 euros mensuales mientras que en Suiza cobra lo que sería con el cambio de moneda 5.100 euros.

“Nuestra generación sabe lo que se merece y desgraciadamente nuestro país no nos lo da”

Sin embargo, afirma que no queda otra:“Nuestra generación sabe lo que se merece y desgraciadamente nuestro país no nos lo da. Entonces, no nos queda otra que salir fuera”. Explicó que esta primera fase de sufrimiento se supera: “Son fases que se tienen que superar y cuando se pasa esa primera fase todo empieza a cobrar un poco de sentido”. En una segunda parte de la entrevista revela cómo es su día a día allí, la forma en la que se refugia en sus amigos para sentirse como en España y explica la cultura suiza.

Así es el círculo de amistades de un español en Suiza

Este español explicó cómo es su círculo en Suiza: “Mi grupo de amigos son todo españoles”. Aunque esa no era su intención en un inicio: “Cuando vine quería conocer gente más internacional, pero la gente en Suiza es complicada”. Compartió la diferencia: “Somos dos culturas muy diferentes y no cuadramos mucho. Con la gente española y latina tenemos una cultura muy parecida y la cabra tira al monte”.

Recalca la importancia de tener un grupo de amigos sano: “Para mí es lo más importante porque hay momentos complicados”. Sin embargo, también los hay muy bonitos: “La gente que vive fuera cierra etapas más rápido porque se vive todo a una intensidad mayor y estoy encantado con mi grupo de amigos”. Explica que es su mayor logro: “Considero el grupo una familia, nos apoyamos unos a otros y lo pasamos fenomenal”.

“Tenemos el mejor país del mundo, España, con unas costumbres y una idea del mundo que no he visto en ningún otro lado"

“Hacer planes el fin de semana, charlar, contarse los problemas y echarse unas risas es algo esencial y que te hace volver a tus raíces”, revela. También cuenta cómo imitan planes típicos de nuestro país: “Tomarte un aperitivo español a la una y no comer a las doce. Comer a las tres y tomarte tu copa a las 5 o cenar a las nueve son cosas que uno no tiene y le hace volver a las raíces”. Explica que nunca se van a perder: “Tenemos el mejor país del mundo, España, con unas costumbres y una idea del mundo que no he visto en ningún otro lado. Estoy muy orgulloso de ser español”.

“Es un país complejo, te puedes meter en un círculo vicioso"

Las características de Suiza como país y su gran peligro

También define como es Suiza: “Es muy interesante porque son tres países en uno”. Él habla sobre la parte alemana de Suiza: “Es un país complejo, peligroso, no por la criminalidad, sino por poder meterse en un círculo vicioso de levantarte, currar y dormir”. “El trabajo que haces aquí se te paga y muy bien, pero tienes que conseguir un equilibrio social-laboral”, explica Ismael. También valora la personalidad de los suizos: “Son gente más fría que nosotros, viven por y para trabajar. No trabajan parar vivir”. Pese a ello, este español explica que es un país que le ha aceptado a las mil maravillas: “Me aceptaron con los brazos abiertos y siempre voy a estar agradecido”.

Así es una semana de Ismael en Suiza

Profundizando en las palabras sobre el trabajo, explicó cómo es su día a día: “Mi día a día entre semana es rutinario, trabajo 45 horas semanales”. Explica que trabaja mucho porque tiene un puesto de responsabilidad dentro de la empresa: “Conlleva horas extra”. También revela su complemento en el día a día al trabajo: “Intento hacer algo de ejercicio y entre semana poco más”.

"Estoy viendo paisajes que jamás pensé que iba a ver un chico de Madrid”

Durante el fin de semana los planes cambian: “Aprovechamos para irnos a esquiar, a la montaña o quedar en alguna casa porque el tiempo no suele ser muy bueno y los planes son más de interior. Pese a ello alucina con algunas cosas: “Estoy esquiando más que nunca y estoy viendo paisajes que jamás pensé que iba a ver un chico de Madrid”. Recalca que está muy feliz con ese aspecto: “Estoy descubriendo una afición que no sabía que tenía, pasar tiempo en la naturaleza y descubrir el país es una maravilla”. También explica que estar en el centro de Europa permite viajar a otros como Italia o Austria.

Una vez tratado el inicio de su aventura en Suiza, las caracteísticas del país y su día a día allí, no quisimos acabar la amistosa charla sin preguntarle por su futuro y si se plantea una posible vuelta a España. Su respuesta es reveladora y deja clara la situación de ambos países a nivel laboral. Muy pronto la podrán leer en LA RAZÓN.