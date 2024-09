Estas son las cosas que te puedes llevar de la habitación de un hotel sin que se considere 'robo'

Si se quiere viajar en avión sin facturar, el tamaño de la bolsa o maleta de mano no es muy grande, por lo que solo se deben portar los bienes que sean indispensables y no ocupar toda la capacidad en objetos volumétricos y poco útiles. Igualmente, no está permitido, a menos en las aeronaves en la Unión Europea, transportar líquidos en envases superiores a los 100 mililitros, a no ser que se compren en el 'duty free' una vez pasados los controles de seguridad.

Esta es una de las razones por la que los hoteles ponen a disposición gratuita de sus clientes productos como champú, pasta de dientes, pilas del mando, jabón de manos o incluso peines para el pelo. El objetivo es hacer que los huéspedes se sientan cómodos y no tengan que preocuparse por esta clase de cuestiones mientras disfrutan de sus vacaciones, ya que son un periodo de descanso.

Sin embargo, hay personas a las que "se les da la mano y cogen el brazo", es decir, que se consideran con el derecho de disponer de todos los objetos de una habitación de hotel para sí mismos. Acaban por llevarse las toallas, el mando a distancia, sillas de plástico de la terraza y hasta las alcachofas de la ducha. Parece de chiste, pero ocurre todos los días, y por ello las empresas hoteleras han tenido que 'blindarse' contra estos pequeños hurtos.

Imagen del hotel Palasiet Cortesía

A lo mejor una percha robada no le supone un gran gasto a la propiedad, pero si todos los clientes se llevasen esta clase de objetos todos los días, acabarían arruinándose rápidamente. En uno de sus monólogos más famosos, el cómico Luis Piedrahíta bromeaba con esta 'necesidad' de las personas de llevarse lo que no les pertenece cuando están de vacaciones. Según el comediante, el criterio que utilizan muchas personas para discernir entre lo que es gratuito y lo que no es "que esté atornillado al hotel".

Obviamente, esto es una chanza, pero cada año hay cientos de clientes que reciben cargos de los hoteles en los que se han hospedado por llevarse objetos de los más insólitos. Por norma general, los bienes que son de pago suelen venir indicados con un texto que así lo explicita. Si alguien vacía el 'minibar' de la habitación, no puede esperar otra cosa que se le cobre por lo que haya consumido, si así se especifica.

La duda que se plantea mucha gente es, entonces, qué es gratuito y qué hay que pagar o no están autorizados a llevarse consigo. Los criterios y especificaciones varían según la cadena hotelera, pero por normal general, hay unas directrices básicas sobre este asunto que conviene conocer si no se quiere acabar recibiendo un cargo monetario 'extra' por parte de la empresa.

¿Qué cosas te puedes llevar o no de los hoteles?

Prácticamente todos los servicios de hospedaje ofrecen a sus clientes jabón, champú, cepillos de dientes y algún bombón o pequeña cesta de fruta de bienvenida a modo de cortesía. En vista de la cantidad de hurtos que reciben, muchos hoteles han optado por asegurar algunos bienes para que sean robados por los visitantes, como las perchas fijas con seguro antirrobo o, como contábamos antes, cuadros, cajas fuertes o incluso jaboneras atornillándolos a los muebles o a la pared.

Toalla del hotel PIXABAY

Muchas compañías, especialmente las de más prestigio, han acabado instalando pequeños chips electrónicos en la ropa de cama y otros objetos con el objetivo de llevar un control sobre ellos para que no les sean sustraídos indebidamente. En algunas ocasiones, dentro de la habitación se colocan máquinas de café o té con muestras individuales para su consumo, que también son de cortesía.

Antes de 'tomar prestada' cualquier cosa, se debe preguntar antes al personal de la empresa correspondiente para evitarse futuros problemas o malentendidos. Los objetos gratuitos o no varían con cada hotel, ya que tienen distintas normas, pero hay unos básicos que suelen ser comunes a todos:

Jabón de manos.

Gel de ducha.

Champú.

Peine.

Zapatillas desechables.

Bombones o caramelos.

Cafés o infusiones (aunque no siempre, mejor consultar).

El resto de bienes que se encuentras en la habitación que se alquila, están allí para el disfrute del cliente, pero de manera temporal mientras se aloje en el hotel. Una vez finalice la instancia, la empresa comprobará y se asegurará de si falta algo. Asimismo, puede establecer cargos económicos o denuncias contra quienes hayan robado si así lo pueden demostrar.