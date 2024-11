Estas son las mejores galletas que puedes comprar en el supermercado, según la OCU

Las galletas son uno de los snacks más comunes en España. Para desayunar, merendar, como postre o simplemente como tentempié, lo cierto es que este producto está entre los favoritos no solo de niños, sino también de mayores. Su valor nutricional, no obstante, puede no ser el más indicado y su consumo excesivo puede llevar a problemas de salud. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica cuáles son las mejores que se pueden comprar en el supermercado.

Lo hizo tras elaborar un análisis para determinar qué galletas son buenas y cuáles tienen un mejor valor nutricional que otras. Aunque generalmente están asociadas con alimentos indulgentes, pueden ofrecer beneficios moderados, como un aporte de energía rápida por su contenido en carbohidratos o ser una fuente de fibra (especialmente las integrales). Además, se pueden adaptar a necesidades dietéticas específicas y algunas variedades contienen nutrientes adicionales que añaden vitaminas, minerales o grasas saludables.

Su valor nutricional, asimismo, puede variar según los ingredientes, pero en general, las comerciales suelen tener un perfil similar. Generalmente, una porción de galletas (de tres a cinco unidades, o unos 30 gramos), contiene alrededor de 150 calorías. Por porción, las galletas pueden tener unos veinte gramos de carbohidratos y entre cinco y quince gramos de azúcar, mientras que su contenido en grasas estaría entre cinco y diez gramos.

En sí, las galletas no suelen ser una fuente significativa de vitaminas y minerales, aunque las versiones con ingredientes como frutos secos o semillas aportan algo de hierro, magnesio y vitamina E.

La OCU dicta sentencia y elige las mejores galletas que se pueden comprar en el supermercado: este es su precio

Para facilitar las elecciones de los consumidores, la OCU ha analizado un total de 286 galletas de venta en supermercado para revisar su etiquetado e información nutricional y que puedan valorar cada producto y determinar cuáles son las más equilibradas, así como la mejor elección que pueden hacer en el supermercado.

De esta forma, la mejor elección del supermercado serían las Galletas de avena sin gluten de Santiveri, aunque llevan ingredientes ultraprocesados y su precio es elevado (16 euros/kg de media). Estas galletas son integrales y consiguen una puntuación de 69 sobre 100. No es una puntuación muy alta, pero es la mejor.

La OCU especifica que ni siquiera las galletas que tienen una composición más equilibrada se deben tomar a diario, ya que no se trata de un alimento que se considere apto de una dieta equilibrada. Por lo tanto, el principio básico a la hora de consumirlas es que cuanto más sencillas, mejor.

Además, la OCU recuerda que hay que fijarse precisamente en los ingredientes en los que está compuesta y tratar que los cereales y harinas sean mejor integrales (eso sí, teniendo en cuenta que a las harinas refinadas también se les puede llamar integrales, y nada más lejos de la realidad.

Del mismo modo, debemos tener en cuenta también el azúcar, ya sea como sacarosa, glucosa, fructosa, dextrosa, miel, ágave, y saber que tampoco es mejor el azúcar por ser moreno. "Hasta un 17 % es aceptable; más, no", dice la OCU.