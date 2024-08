Estos son los horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl, Día y otros supermercados el puente del 15 de agosto

El 15 de agosto se celebra la festividad de la Asunción de la Virgen María, un evento de gran importancia en el calendario católico. Este día conmemora el dogma proclamado por el Papa Pío XII en 1950, que afirma que la Virgen María fue llevada al cielo tanto en cuerpo como en alma al final de su vida terrenal.

En España, este día es festivo en todo el país, lo que significa que todas las comunidades autónomas lo tienen marcado como festivo en sus calendarios laborales. Esto implica que la mayoría de las oficinas, negocios y servicios no esenciales estarán cerrados. Además, como el 15 de agosto es jueves, muchos trabajadores que no estén de vacaciones pueden aprovechar para disfrutar de un puente largo. Esto sería posible si solicitan el viernes libre, lo cual les permitiría tener cuatro días consecutivos de descanso (desde el jueves hasta el domingo).

La imagen de la Virgen de los Reyes rodea la catedral de Sevilla durante su recorrido procesional este lunes, día de la Asunción de la Virgen. EFE/José Manuel Vidal Jose Manuel Vidal Agencia EFE

¿Qué supermercados abren?

Naturalmente, al no tener que ir a trabajar o a estudiar, muchos ciudadanos aprovecharán para hacer planes con familia y amigos. Otros, en cambio, dedicarán estos días a descansar o a ponerse al día con las tareas domésticas, como, por ejemplo, realizar la compra. Sin embargo, dado que es un festivo no laborable, surge la pregunta razonable de si nuestros supermercados de confianza abrirán sus puertas y, de ser así, en qué horarios. Cabe destacar que cada cadena de supermercados es diferente y gestiona sus horarios de manera particular.

Mercadona:

El jueves 15 de agosto, las tiendas de Mercadona permanecerán cerradas, ya que no operan ni los domingos ni los días festivos nacionales. No obstante, el viernes 16 de agosto, siendo un día laborable, abrirán en su horario habitual. Para obtener información detallada sobre los horarios específicos de cada tienda, se recomienda consultar su sitio web.

Carrefour:

La mayoría de los supermercados Carrefour permanecerán abiertos el 15 de agosto en su horario habitual, de 09:00 a 22:00 horas, aunque algunos establecimientos estarán cerrados. El 16 de agosto, siendo un día laborable, todas las tiendas abrirán en su horario normal. Para obtener información detallada sobre los horarios específicos de cada tienda, se recomienda consultar la página web de Carrefour.

El Corte Inglés:

Algunas tiendas de El Corte Inglés, incluyendo Hipercor y Supercor, estarán abiertas el jueves 15 de agosto en horario reducido de 11:00 a 21:00 horas. Sin embargo, hay otras que otras permanecerán cerradas. Para saber los horarios específicos de cada tienda, es recomendable consultar su sitio web.

DIA:

El 15 de agosto, las tiendas DIA operarán con el mismo horario que mantienen los domingos. Para obtener información detallada sobre los horarios específicos de cada establecimiento, se recomienda consultar su sitio web.

Alcampo:

En términos generales, los supermercados de Alcampo estarán operativos tanto el jueves 15 de agosto como el viernes 16. No obstante, el jueves funcionarán en un horario reducido de 10:00 a 20:00 horas, mientras que el viernes abrirán de 09:00 a 22:00 horas. Para obtener información detallada sobre los horarios específicos de cada tienda, se recomienda consultar su sitio web.

Interior del centro comercial Alcampo Camino de la Plata de Burgos Alcampo La Razón

Lidl:

Las tiendas de Lidl permanecerán abiertas tanto el jueves como el viernes. El horario de apertura para el jueves será de 10:00 a 15:00 horas. El viernes, las tiendas operarán en su horario habitual para días laborables. Para obtener información precisa sobre los horarios específicos de cada tienda, se recomienda consultar su sitio web.

Aldi:

Aldi mantendrá abiertas muchas de sus tiendas el 15 de agosto; sin embargo, esto dependerá de cada establecimiento. Para conocer los horarios específicos de cada tienda, se recomienda consultar su sitio web.