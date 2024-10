Un estudio aborda las señales de infarto menos conocidas por la población

Un estudio del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada y la Universidad de Granada (UGR) ha identificado las señales de infarto menos reconocidas por la población en un trabajo que ha contado con más de mil entrevistas telefónicas a personas de 55 o más años residentes en España para estudiar su reacción ante cuatro escenarios diferentes de esta patología.

El estudio "Cardiobarómetro español", publicado en la revista científica "Social Science & Medicine", investiga cómo las personas interpretan diferentes combinaciones de síntomas del síndrome coronario agudo, informa Ep.

Según los expertos, la rapidez en la administración de tratamiento en caso de infarto es crucial para salvar vidas y reducir complicaciones. Es esencial que la población reconozca los posibles síntomas, que pueden manifestarse en diferentes combinaciones, lo que a veces dificulta la identificación de la enfermedad y la necesidad urgente de buscar atención médica.

Los resultados de este estudio muestran que, cuando no se experimenta dolor en el pecho o este es leve, las personas tienden a demorar la búsqueda de ayuda y no reconocen que podría tratarse de un evento cardiovascular. "Aunque el dolor en el pecho suele ser el síntoma más frecuente, se estima que alrededor de uno de cada cinco pacientes con síndrome coronario agudo no lo experimenta", ha señalado la científica Dafina Petrova, primera firmante del estudio.

"Nuestro estudio sugiere una menor concienciación y actuación adecuada ante manifestaciones que no incluyen un dolor fuerte en el pecho", ha agregado esta investigadora Miguel Servet del grupo A17-Epidemiología, Prevención y Control del Cáncer del ibs.Granada y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

"Estos resultados resaltan la importancia de educar a la población sobre las diversas combinaciones de síntomas que podrían presentarse en un infarto coronario, que pueden o no incluir dolor en el pecho", ha especificado.

La doctora Rocío García Retamero, catedrática de Psicología de la UGR, ha subrayado por su parte la brecha de género en el síndrome coronario agudo, ya que diversos estudios indican que las mujeres experimentan dolor en el pecho con menos frecuencia que los hombres, lo que podría afectar al reconocimiento y tratamiento correctos de la enfermedad.

"Nuestro estudio ofrece una perspectiva novedosa sobre esta brecha de género, mostrando que las mujeres tienden a demorar más la búsqueda de ayuda, independientemente de la combinación de síntomas, a pesar de ser más conscientes de que podría tratarse de un evento cardiovascular. Esto sugiere que las decisiones médicas de las mujeres pueden verse influidas por factores ajenos al reconocimiento de la enfermedad, que deben investigarse en mayor profundidad", ha indicado García Retamero.

El estudio empleó una metodología innovadora que permite evaluar cómo las personas de la población general, tanto con como sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, perciben los diferentes síntomas del síndrome coronario agudo. Esta metodología supera algunos sesgos de estudios previos, que se han centrado en personas supervivientes de eventos coronarios, excluyendo a las personas más vulnerables que no sobrevivieron.

El trabajo es el resultado de la colaboración de expertos en psicología, cardiología, salud pública, medicina e epidemiología de diferentes instituciones, entre ellas el ibs.Granada, la UGR, el Virgen de las Nieves, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Ciberesp, el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y el Hospital Universitario de Copenhague, en Dinamarca.