Extrañas terapias

Hay personajes que no dejan de sorprendernos en nuestro día a día. Los que tenemos la sana costumbre de leer minuciosamente los periódicos nos encontramos a diario con noticias que despiertan nuestra perplejidad y que vienen, en ocasiones, ligadas a nombres de fama internacional. No vamos a hablar aquí de los voluminosos equipajes del Rey Carlos III cuando viaja, que concuerdan perfectamente con una persona que cuida extraordinariamente de la cuestión higiénica. Me parece muy adecuado que un rey viaje con su propia tapa de retrete para no sentarse donde alguien ha posado anteriormente sus nalgas, regias o no, que se lleve también su osito de la infancia o, incluso, su té o mermelada favorita. En general todo me parece aceptable, siendo que muchas chonis reconvertidas en estrellas del famoseo exigen cosas inverosímiles en sus camerinos, y no firman el contrato de actuación si no se aprueban sus caprichos. Pero vamos a ir un poco más allá, digamos a los modos de vida o rituales de gente que conocemos de la farándula. Pongamos por caso a Gwyneth Paltrow, quien últimamente anduvo metida en pleitos por chocar contra un esquiador y darse a continuación a la fuga. Luego pretextó que en dicho accidente hubo un componente de violación por cuando que sintió como que los esquís de la otra parte contratante se le metieron entre las piernas con aviesas intenciones. Dudo que haya antecedentes de violaciones en la nieve mientras se practica el blanco deporte, pero a lo que hoy vamos es a su terapia de rejuvenecimiento, consistente en introducir por conducto anal un dispositivo generador de ozono. No sé si va a hacer furor esta terapia pero asegura que es una forma de oxigenar el cuerpo, estimulando así el sistema inmunológico regenerando las células y hasta reparando las que ya están dañadas. Esta mujer no sabemos si tiene una querencia hacia las zonas inferiores del cuerpo porque dicen que por otros orificios de nuestra anatomía se puede llevar a cabo sin problemas este método embellecedor. Pensemos que también promocionó “velas que huelen como mi vagina”, o yerbas para limpiar el útero. Tiene toda la pinta de ser una fijación.