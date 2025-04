Farmaindustria, sobre la nueva Ley de los Medicamentos: "Pone en peligro la continuidad de los tratamientos para los pacientes"

La patronal de la industria farmaceutica, Farmaindustria, ha mostrado sus recelos con el texto del anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, recién aprobado por el Consejo de Ministros. A su juicio, el nuevo sistema de regulación de los precios de los medicamentos fuera de patente en España (denominado "sistema de precios seleccionados") "supone un cambio de modelo radical que impactará muy negativamente de forma estructural en el tejido industrial farmacéutico de nuestro país, provocará un serio deterioro de los problemas de abastecimiento y de la cadena de suministro, pondrá en peligro la continuidad de los tratamientos para los pacientes y añadirá complejidad a la gestión de la prescripción y dispensación de medicamentos".

Recordemos que el anteproyecto contempla que el Ministerio de Sanidad establecerá, cada seis meses, un precio para cada agrupación homogénea de medicamentos sustituibles en base a las ofertas ciegas de las compañías. Es decir, que unas no sabrán lo que ofrecen las otras. De esa selección, saldán tres categorías de fármacos: el medicamento con el precio más bajo –que el Sistema Nacional de Salud (SNS) financiará al 100% –, una agrupación con medicamentos con precios seleccionados dentro de un rango de precios y una agrupación de medicamentos no seleccionados. Tal y como se especifica en el artículo 99 del documento "cuando la elección (del médico que lo prescribe) sea uno de los medicamentos no incluidos dentro de la lista de precios seleccionados para la financiación por el Sistema Nacional de Salud, el paciente abonará la parte del precio que le correspondería, de acuerdo con su aportación según se recoge en el artículo 120 de esta ley, si se dispensara el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea, más la diferencia de precio entre éste y el medicamento elegido". Es decir, un copago "extra".

Por otro lado, en declaraciones a este periódico, la patronal destaca que el documento que se ha aprobado "pone en peligro el tejido productivo, en especial el de medicamentos fuera de patente, tanto de genéricos como de compañías de marca pertenecientes a Farmaindustria", y recuerda que, en España, "existen 106 plantas de producción de medicamentos de uso humano que jugaron un papel clave en la pandemia, muchas de ellas pymes".

Por último, destaca que el desarollo de esta regulación, tal y como está actualmente, "sería contrario al concepto de autonomía estratégica abierta, objetivo fundamental del Gobierno y de la Estrategia de la Industria Farmacéutica que aprobó el pasado mes de diciembre, y conllevaría un impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento económico y del empleo en España, además de deteriorar el mantenimiento de una prestación sanitaria de calidad a la ciudadanía".

Aunque se haya anunciado hoy su aprobación, al anteproyecto tiene aún por delante todo un periplo de revisiones y alegaciones: desde las del Consejo de Estado hasta las de los sectores afectados, pasando por las de la Comisión de Subsecretarios.