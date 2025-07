El truco viral de una influencer para no pagar nunca las bolsas del supermercado que revoluciona las redes

Desde 2018, las bolsas de plástico dejaron de ser gratuitas en España como parte de una estrategia ecológica para reducir el consumo de materiales contaminantes. En este contexto, Marta Escalante, influencer comprometida con el medio ambiente, ha compartido con sus más de 270.000 seguidores una alternativa ingeniosa y sostenible: utilizar cajas de cartón vacías para transportar sus compras en lugar de bolsas de plástico.

La normativa europea busca minimizar el impacto ambiental fomentando el uso de opciones reutilizables y biodegradables, con países como Irlanda liderando prácticas sostenibles. Escalante, cuyo contenido promueve un estilo de vida responsable y económico, explica en sus vídeos cómo las cajas de cartón permiten llevar los productos del supermercado sin coste adicional ni residuos plásticos.

“Me he acostumbrado desde hace bastantes años a no pedir bolsa porque me da rabia comprarla y no tiene ningún tipo de sentido que me la den de papel”, afirma en uno de sus vídeos. En otro momento, relata la reacción de una cajera: “Me dice: ‘¡Uy qué raro! ¿Cómo es que llevas la compra ahí dentro?’”, a lo que ella responde: “Total que le digo: todas las cajas que hay en un súper… lo que hago es meter mi compra“.

El vídeo de Marta Escalante ha generado una oleada de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios aplauden su ingenio y destacan lo práctico del truco, mientras otros comparten sus propias estrategias para evitar pagar por bolsas. Algunos internautas incluso han prometido adoptar el método en su próxima visita al supermercado, calificándolo como “el hack definitivo para ahorrar y cuidar el planeta”