La formación dual en la universidad crece un 38% en un año

La Formación Dual Universitaria (FDU) avanza en su despliegue en 2025. Así lo evidencia la segunda «Radiografía de la Formación Dual Universitaria en España 2025», que analiza la evolución y tendencias de este modelo en el territorio nacional, y señala que actualmente el 50% de las universidades españolas cuenta con alguna titulación dual, un aumento de 12 puntos porcentuales respecto al año pasado (38%). Se trata de un estudio promovido por la Fundación Bertelsmann junto con la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y la participación de la Universidad de Mondragón y la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

Según el informe, en solo un año el número de grados duales ha pasado de 72 a 90, un notable incremento del 25%, mientras que los másteres duales han crecido de 51 a 66, lo que supone un crecimiento del 29%. En conjunto, las titulaciones duales han subido de 123 a 156. Ello se debe, no solo al impulso de las titulaciones con itinerario dual, sino también a que los programas reconocidos con la Mención Dual oficial –aquellos que cuentan con un reconocimiento oficial del Gobierno– han dado un gran salto, pasando de 69 a 97. Los másteres que cuentan con este sello oficial han aumentado de 28 a 44, un crecimiento de casi el 60%.

El país vasco, a la cabeza

De las 17 comunidades autónomas, 11 de ellas ofrecen actualmente estudios universitarios duales. El País Vasco es, con diferencia, el territorio con un mayor número de titulaciones de este tipo. Las universidades andaluzas presentan igualmente un fuerte compromiso con la dualización, con un total de 33 grados y 17 másteres. Entre ellas destaca la Universidad de Almería (UAL). A nivel general, en España se han dualizado 90 grados y 66 másteres.