¿Cuántos ingresos mensuales necesita un jubilado para vivir cómodamente en España? Este es el mínimo indispensable

El sistema de pensiones en España funciona como un mecanismo de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores activos financian las prestaciones de los jubilados. Este modelo busca garantizar un ingreso mínimo a quienes han dedicado años de su vida laboral a cotizar a la Seguridad Social, manteniendo un equilibrio entre aportaciones y prestaciones. A lo largo de los años, se han introducido reformas que ajustan la edad de jubilación y las cuantías en función de factores demográficos y económicos, lo que ha generado debates sobre su sostenibilidad.

La edad a la que una persona puede jubilarse en 2025 depende de los años cotizados. Quienes hayan alcanzado un mínimo de 38 años y seis meses podrán acceder a la jubilación a los 65 años. En cambio, aquellos con menos años de cotización deberán esperar hasta los 67 años para poder retirarse con derecho a la pensión completa. Esta fórmula busca incentivar la permanencia en el mercado laboral y asegurar que los futuros jubilados perciban una prestación acorde con su historial de contribuciones.

Actualmente, la pensión media del sistema alcanza los 1.315,3 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,6 millones de personas, más de dos tercios del total, se sitúa en 1.510,1 euros mensuales, un 4,3% más alta que hace un año. El 59,1% de los perceptores son hombres. Por regímenes, la pensión media de jubilación del Régimen General es de 1.668,7 euros mensuales mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se sitúa en 1.011,6 euros al mes.

¿Cuántos gastos mensuales puede llegar a tener un jubilado?

Frente a esta realidad surge la pregunta de cuánto dinero necesita un jubilado para vivir cómodamente en España. Mantener un estilo de vida adecuado sin depender de sobresaltos financieros requiere combinar la pensión con ahorros o inversiones previas. La economista y cofundadora de HelpMyCash, Olivia Feldman incide en la importancia de una planificación financiera a largo plazo. "El secreto está en tener un plan de ahorro e inversión adaptado a tus necesidades y metas personales. Solo así podrás asegurar unos ingresos adecuados durante tu jubilación y evitar sobresaltos financieros", explica. Por ende, la combinación de pensión, ahorro e inversión se convierte en un factor decisivo.

Los expertos estiman que un jubilado podría generar unos gastos aproximados de 1.500 euros mensuales, puede dividirlos en 1.000 euros destinados a gastos fijos, como el pago de la vivienda, y 500 euros reservados a gastos extraordinarios. Entre los gastos fijos se incluyen vivienda, alimentación, servicios básicos, transporte y atención sanitaria. Los gastos extraordinarios pueden contemplar viajes, ocio, regalos o reparaciones imprevistas en el hogar, que permiten mantener cierta flexibilidad sin comprometer la estabilidad económica. Esta división ayuda a planificar mejor los ingresos y evita que los imprevistos financieros afecten la calidad de vida del jubilado.

La cantidad que necesitas para vivir cómodamente

Supongamos que un jubilado percibe una pensión de 1.300 euros al mes y necesita cubrir un gasto total ya mencionado. Para suplir los 200 euros restantes cada mes, deberá recurrir a sus ahorros. Si la jubilación se prolonga aproximadamente 25 años, esa persona debería haber acumulado alrededor de 60.000 euros para complementar la pensión y garantizar un nivel de vida cómodo durante toda su etapa de retiro. Contar con este colchón financiero permite también afrontar emergencias médicas o imprevistos importantes sin comprometer el presupuesto mensual.

Vivir con comodidad en la jubilación requiere anticipación y estrategia financiera. La pensión por sí sola puede no ser suficiente para cubrir todos los gastos previstos y mantener un margen para imprevistos. Combinar la pensión con un ahorro planificado permite a los jubilados disfrutar de estabilidad económica y tranquilidad, asegurando que los años posteriores a la vida laboral se vivan con seguridad y bienestar. Planificar con tiempo y ajustar los gastos según la realidad económica actual resulta fundamental para evitar sobresaltos y garantizar un retiro confortable y sostenible.