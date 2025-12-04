Por qué nuestra forma de informarnos importa más que nunca

Entre humor, referencias noventeras y escenas cotidianas, un nuevo vídeo de Amibox propone una reflexiónque dice así, en un mundo lleno de información, ¿estamos usando bien los medios que tenemos a nuestro alcance?

Cuando las bibliotecas eran el único camino

El vídeo arranca con un regreso nostálgico a los años 90. Una voz recuerda a milenials y boomers recurriendo a bibliotecas como principal fuente de información.

Hoy tenemos más medios que nunca, desde plataformas digitales hasta espacios de participación ciudadana. Y, sin embargo, esa abundancia implica un deber que no siempre asumimos, cuidar la democracia a través del uso responsable de la información.

Participar, comunicar, escuchar: el rol ciudadano

El mensaje central es claro, no hace falta ser mayor de edad ni ocupar un cargo político para tener un papel activo en la democracia.

Los medios permiten comunicar problemas sociales, expresar ideas libremente, escuchar opiniones distintas, promover acciones colectivas e impulsar cambios en el entorno cercano.

Y todo ello, siempre desde el respeto y la tolerancia, incluso cuando no se comparte el punto de vista del otro.

Vídeo: Democratízate: usa los medios – Participar en la democracia

Las palabras importan: consecuencias reales en el entorno digital

El vídeo subraya que lo que decimos y lo que nos dicen tiene efectos concretos. Informarse correctamente reduce el riesgo de caer en noticias falsas, mensajes de odio, campañas de manipulación y corrientes que amenazan la convivencia democrática.

Para evitarlo, propone una fórmula simple pero poderosa, participación activa + responsabilidad individual.

Los medios como herramienta de cambio

Más allá de evitar la desinformación, el vídeo anima a utilizar los medios para transformar la realidad.

Denunciar injusticias

Promover iniciativas ecológicas

Visibilizar problemas locales

Crear proyectos colaborativos

Aunque no seas presidente del gobierno, tienes mucho por aportar. Y lo puedes hacer desde una pantalla. Todos formamos parte de la democracia, y cada persona puede contribuir si se comunica de forma consciente, crítica y respetuosa.