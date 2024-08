Formación literaria

¿Novelas? Ni verlas. Ese era el insistente consejo que nos daba un profesor de filosofía en la Universidad Comillas (Santander), hombre anclado en sus silogismos escolásticos que le parecían el no va más. Me pregunto cómo habría reaccionado el veterano jesuita ante la «Carta del Santo Padre Francisco sobre el papel de la literatura en la formación» publicada el 17 de julio. En su escrito Bergoglio, que en su juventud fue profesor de literatura, destaca la «importancia de la lectura de novelas y poemas en el camino de maduración personal». Recomendación no sólo dirigida a los seminaristas sino «a cualquier cristiano».

El Papa argentino constata con pesar que «en el proceso formativo de quienes se preparan al ministerio ordenado la literatura no encuentra actualmente un lugar conveniente. De hecho, ésta se considera como una forma de entretenimiento, como una expresión poco relevante de la cultura... Es una forma de grave empobrecimiento intelectual y espiritual de los futuros sacerdotes que se ven así privados de tener un acceso privilegiado al corazón de la cultura humana, y más concretamente al corazón del ser humano, a través de la literatura».

Para apoyar su argumentación cita a autores tan eminentes como Marcel Proust (autor de «En busca del tiempo perdido») y Jean Cocteau o el poeta inglés T.S. Elliot, y quizás al mejor teólogo del siglo XX, el jesuita alemán Karl Rahner. Como conclusión el Papa pone de manifiesto «el papel que la literatura puede desarrollar educando el corazón y la mente del pastor en la dirección de un ejercicio libre y humilde de la propia racionalidad, de un reconocimiento fecundo del pluralismo de los lenguajes humanos y en conclusión, de una gran apertura espiritual para escuchar la Voz a través de tantas voces».