Los funcionarios, en pie de guerra tras la "insuficiente" inyección económica a Muface

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tildó ayer de «insuficiente» la subida para el concierto de Muface anunciada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El Consejo de Ministros aprobó ayer la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida en la prima del 17,12%, por encima del 14% que habían ofrecido en un primer momento a las aseguradoras. No obstante, el sindicato denunció que este incremento del 17,12% «queda muy lejos» de la propuesta del 24% que realizó la propia dirección de Muface este verano y «sigue sin compensar» al modelo por los costes originados para afrontar la subida de precios a raíz del Covid y la evolución al alza de los precios sanitarios que genera la inflación anualmente.

La propuesta, por tanto, sigue siendo insuficiente para que las aseguradoras que prestan atención sanitaria a los 1,6 millones de funcionarios y sus familiares dejen de asumir pérdidas de 500 millones.

«Nos tememos que va a tener consecuencias en la calidad en la asistencia sanitaria que reciben los mutualistas (...) Por tanto, entendemos que no se afrontan los problemas estructurales de infrafinanciación del sistema», denunció ayer el sindicato.

A la espera de conocer el posicionamiento de las aseguradoras que prestan sus servicios en el concierto, CSIF advirtió ayer de que convocará movilizaciones si se producen nuevos recortes, «sin descartar ninguna medida». «No vamos a dejar que el modelo de Muface muera por inanición», avisó el sindicato dirigido por Miguel Borra.

Y es que, para CSIF, la calidad de la atención sanitaria del funcionariado no puede verse comprometida por la falta de inversión del Gobierno y pide adecuar la prima para poder prestar el servicio sanitario sin los recortes acontecidos en el último concierto. «Nuestros funcionarios se merecen la mejor atención en el marco de un modelo asistencial que formar parte de sus condiciones laborales desde el momento en el que ganan la oposición con mucho esfuerzo», señalaron en el comunicado.

Las reacciones del sindicato mayoritario de funcionarios, así como de los propios afectados no se hizo esperar tras el anuncio de ayer del Gobierno. Las redes sociales también se llenaron de afectados criticando la decisión del Gobierno. No solo porque piensan que la asistencia sanitaria empeorará, sino porque muchos consideran que los 1,6 millones de personas (o gran parte de ellas) se pasan a la Sanidad Pública descontentos por el servicio prestado en estas aseguradoras, el sistema sanitario público «colapsaría», dado que actualmente ya estamos en récord histórico de listas de espera. El Ministerio de Sanidad, no obstante, no realizó ayer ninguna crítica a sus homólogos de Hacienda y Función Pública, pese a que les afectaría de forma directa.

1.337 millones en 2025

La cuantía total de la polémica prima anunciada ayer tras el Consejo de Ministros asciende, según explicaron desde el Gobierno, a 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026. Esto supone un incremento bianual de casi 304 millones de euros en comparación con el concierto que vence este año.

El concierto ofrece, según explicaron, un alza de prima del 17,12% que se distribuye en un 16,5% en 2025 y un 0,62% adicional para 2026. El Gobierno ha indicado que en los últimos 25 años, el aumento anual de la prima ha sido de media de un 4,4%.

Tras esta subida, la prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros a 1.208,81 euros en 2026, lo que supone un aumento de la prima por asegurado de 176,69 euros.

El cálculo de la prima tiene en cuenta dos conceptos. Por un lado, cubre los nuevos servicios sanitarios incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud (relativos a salud bucodental, incremento del gasto en farmacia hospitalaria, medicamentos innovadores y terapias avanzadas, nuevas vacunas en el calendario, y el aumento del coste en cronicidad) y el incremento de la cuantía de los honorarios médicos.

Según indicó Función Pública, por primera vez se tiene en cuenta en el cálculo del concierto el déficit de tarifa (la diferencia entre primas abonadas y coste sanitario en el que han incurrido las entidades), incluyéndolas en el cálculo a efectos de determinar un incremento de prima que permita compensar las pérdidas y atender los nuevos gastos del sistema sanitario.