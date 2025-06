El Gobierno autoriza el reparto de 172,4 millones a las comunidades autónomas para reforzar la Atención Primaria

El Gobierno ha autorizado la distribución de un total de 228 millones de euros a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el ejercicio presupuestario 2025. De esta cantidad, 172,4 millones de euros se destinarán al refuerzo de la Atención Primaria y Comunitaria, mientras que 39 millones de euros se invertirán en el fortalecimiento de la atención a la salud mental, y otros 17.830.000 euros irán al primer plan específico de prevención del suicidio.

La partida de 172,4 millones de euros para la Atención Primaria se consolida el desarrollo del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. Entre las principales líneas de acción se encuentran la ampliación de los procedimientos diagnósticos en Atención Primaria, la renovación del equipamiento clínico y la optimización de procesos administrativos para reducir la carga burocrática.

El 50% del crédito se reparte directamente a todas las comunidades y al INGESA en función de la población protegida, la superficie, la dispersión y la insularidad. El otro 50%, que seguirá los mismos criterios, se reserva para las comunidades que se comprometan a cumplir, antes del 31 de diciembre de 2025, los siguientes requisitos estratégicos: publicar nuevas ofertas de empleo público en todas las categorías de Primaria, priorizar el nombramiento de enfermeras especialistas, poner en marcha medidas para cubrir los puestos de difícil cobertura y garantizar la estabilidad de todas las unidades docentes acreditadas.

Las comunidades que no acrediten documentalmente el cumplimiento íntegro de estos compromisos no podrán acceder al tramo condicionado de los presupuestos en 2026, en caso de existir crédito disponible. Sólo así se asegurará que la inversión "tiene un impacto real", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Sanidad, Mónica García, que ha insistido en que esta partida es un "impulso extra" del Gobierno central que "no sustituye en absoluto" a las competencias que tienen las comunidades en materia de gestión del plan.

"La Atención Primaria tiene que dejar de ser el eslabón más débil de toda la cadena de nuestro sistema sanitario. Necesita inversión, pero sobre todo, necesita cuidado, necesita que cuidemos a los profesionales, necesita que la pongamos a la vanguardia del siglo XXI y para eso necesita la voluntad política", ha enfatizado.