El Gobierno explora vías para reflotar Muface y librar de los recortes sanitarios a los funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado al Consejo General de Muface que incremente la financiación del concierto sanitario para evitar recortes en la asistencia. En la reunión del Consejo General, celebrada el 28 de junio, CSIF se interesó por esta cuestión y preguntó por los pasos dados por la Dirección General de Muface para el incremento de la financiación del concierto sanitario. La Dirección de Muface, por su parte, informó de que se están buscando vías para poder incrementar la dotación presupuestaria del contrato público con las aseguradoras, en colaboración con la Abogacía del Estado. De manera paralela, CSIF se ha dirigido a los partidos políticos, en el marco de la campaña electoral, para que aseguren una financiación del sistema con el fin de que no se vea afectada la calidad sanitaria que reciben los mutualistas, ante el incremento de los precios que se ha producido en el último año. Según los datos de la memoria de Muface, cerrados a diciembre de 2022, Muface cuenta con un total de 1.053.934 titulares, lo que supone un incremento de 15.500 personas respecto al año anterior. De esta manera, Muface se sigue acercando a un colectivo de millón y medio de personas entre titulares y beneficiarios (familiares de mutualistas). Durante el año pasado se registraron más de 2.000 consultas sobre prestaciones sanitarias relativas a utilización de medios no concertados, autorización previa de servicios, medios de diagnósticos, prestaciones no incluidas en el concierto, situaciones de urgencia vital, entre otros. Además, en el mismo año se registraron 1.148 recursos administrativos (un 16,19 por ciento más que el año anterior), la mayor parte correspondientes al reintegro de gastos en asistencia sanitaria, reintegro de gastos de farmacia y en materia de prótesis. En la memoria de Muface, sin embargo, no se analizan las reclamaciones de asistencia sanitaria contra actuaciones de las entidades médicas concertadas. CSIF reclama a la mutualidad que lo especifique.