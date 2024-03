El Gobierno justifica que la desaparecida en el buque del CSIC tenía "camarote individual" y el denunciado no estaba presente

El Gobierno ha explicado que a la mujer desaparecida el pasado mes de septiembre en el buque García del Cid, que había denunciado a un compañero de trabajo por acoso sexual, "se le dotó de un camarote individual" y ha asegurado que el denunciante "no estaba presente" cuando el barco del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, zarpó. Así lo ha manifestado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria tras ser preguntado por Podemos sobre quién tomó la decisión de que una mujer "tuviese que trabajar con su agresor y qué responsabilidades se van a asumir" al respecto.

El Gobierno recuerda que la citada denuncia por acoso sexual tuvo lugar en el año 2019 y añade que cuando, en 2020, la Fiscalía determinó el sobreseimiento de la causa penal, "lo hizo porque la denunciante y la persona por ella denunciada firmaron un acuerdo en el que ambas explicaban que se había tratado de un malentendido". Entre otras cosas, el acuerdo "admitía la posibilidad de coincidir lo mínimo imprescindible con ocasión de su actividad laboral y a la denunciante se le dotó, además, de un camarote individual".

El Ejecutivo precisa que el buque tiene un convenio propio, con sus propias condiciones laborales (sueldos, permisos, vacaciones, categorías profesionales, etc.) pero "no incluye movilidad de los trabajadores que están sujetos a este convenio". "Cuando la persona desaparecida embarcó lo hizo porque tenía todos los informes preceptivos: alta laboral, certificado del Instituto Social de la Marina (ISM) y examen médico de aptitud para el embarque. No embarcar implicaría no permitir que la trabajadora desempeñe su trabajo, contando con todos los requisitos de aptitud", advierte. En este punto, recalca que, cuando se produjo la desaparición mencionada, "la persona inicialmente denunciada no formaba parte del rol del buque, es decir, no estaba presente cuando zarpó". "Durante todo el procedimiento el CSIC ha actuado conforme a la normativa vigente", afirma.

El Gobierno indica que el CSIC "ha realizado su propia investigación interna de los hechos", destacando que el organismo considera la formación en materia de igualdad de género y prevención del acoso sexual y por razón de sexo "como uno de los pilares básicos para su prevención". En cuanto a los protocolos ante casos de acoso sexual del CSIC, matiza que en los buques, en particular, además de autorizarse sistemáticamente todas las solicitudes de formación en la materia impartidas dentro del plan de formación del organismo de investigación que se demandan por el personal embarcado o de apoyo en tierra a la actividad de los buques de la flota, "se realizan numerosas actividades específicas para la prevención, detección y tratamiento del acaso de cualquier tipo".

Por último, subraya que en el CSIC, entre los años 2019 y 2023, hubo doce denuncias formales y doce activaciones del protocolo, admitiéndose a trámite siete y abriéndose expediente disciplinario en cinco casos, y en tres de ellos se aplicaron sanciones. "Se hizo seguimiento, también, de los casos que no entraban dentro del ámbito de aplicación del protocolo", concluye el Ejecutivo.