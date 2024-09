La Guardia Civil advierte del peligro de echar azufre en la calle para evitar la orina de los perros

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia para que no se eche azufre en la calle con el fin de evitar que los perros orinen en la misma. Es algo difícil de evitar para evitar los dueños de los canes, pero esparcir este productos conlleva una serie de riesgos, no sólo para los animales de compañía sino también para los humanos, con especial prudencia para los niños.

La Benemérita enumera las consecuencias de esta práctica: Úlceras en la piel; dificultad en la respiración; inflamación de la mucosa nasal; traqueo bronquitis o asma . En definitiva, es un producto tóxico, tanto para los animales como para las personas.

Es habitual observar en nuestras ciudades que los perros orinan en cualquier lugar, incluso en las ruedas de los coches aparcados, algo que no pueden evitar sus dueños, que, por el contrario, en la mayoría de los casos, no siempre, se ocupan de recoger los excrementos de sus canes. En muchos parques hay lugares habilitados para ello y se trata de acostumbrar a los perros a que orinen en esos sitios. Lo que no es conveniente, en ningún caso, es la dispersión de azufre por los citados efectos tóxicos que puede producir.