La Guardia Civil busca en un pozo al otro empresario desaparecido en Manzanares

La Guardia Civil inspecciona este miércoles un pozo ubicado en la localidad de Manzanares (Ciudad Real) en busca del cuerpo del empresario Jesús María González Borrajo, desaparecido en esa localidad el 19 de junio de 2019, han informado a EFE fuentes de la investigación, informa Efe. En el operativo coordinado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Manzanares están presentes Antonio C. y Gaspar R., los dos detenidos por la desaparición y muerte del empresario Juan Miguel Isla Fernández, después de que el segundo haya declarado en sede judicial su implicación en la desaparición de González Borrajo.

Este empresario de 57 años se encuentra en paradero desconocido tras desplazarse en junio de 2019 a Manzanares desde Vitoria (Álava) para vender dos coches de alta gama en una transacción en la que Antonio C., la última persona que lo vio con vida, actuó como mediador. El empresario, dedicado al negocio de las máquinas tragaperras, no tomó un vuelo a Paraguay el día posterior a su desaparición, como tenía previsto. La familia de González Borrajo siempre ha sospechado que su caso y el de Juan Miguel Isla, desaparecido el 21 de julio de 2022, están vinculados por la figura de Antonio C.

Los restos mortales de Isla fueron hallados el pasado mes de marzo en un operativo similar al desplegado este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, también en el interior de un pozo ubicado en una finca propiedad de Antonio C. Tanto él como Gapar R., quien presuntamente colaboró en el transporte y la ocultación del cadáver de Isla, también participaron en calidad de detenidos en los registros que los agentes realizaron en el marco de la investigación.