La Guardia Civil evita que un postugués "cuele" en Sangenjo 550 kilos de almejas lusas

Pretendía colar 550 kilos almejas portuguesas como gallegas en Sangenjo, pero fue sorprendido por una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Vilaboa, durante un control de transportes. Los agentes dieron el alto a un turismo con matrícula portuguesa, en elque observan los asientos traseros tapados con una lona de color oscuro, por lo que se solicita al conductor que abriera el portón trasero.

Bajo la lona lleva un total de treinta y dos sacos de almeja, con un peso de 555 kgs. (300 kgs. de japónica y 255 kgs. de babosa). No aportó ninguna documentación que amparase su transporte, además de no resultar un vehículo acondicionado para ello. Identificado el conductor, vecino de Portugal, dijo que las almejas provenían de Aveiro-Portugal, con destino a Sangenjo. El hecho se puso en conocimiento del Servicio de Inspección Pesquera de la Xunta de Galicia, que se hizo cargo de las mismas para su destrucción. Fue levantada acta denuncia por carecer de guía de transporte, así como por no realizar el mismo en vehículo adecuado.

Asimismo, se le formularon dos denuncias administrativas por sendas infracciones al Reglamento de Transportes, una por exceso de peso, lo que supone una sanción de 301€ y la otra por realizar un transporte de mercancías perecederas en vehículo no adecuado y sin ningún tipo de documentación, lo que supone una sanción de 401 € (ambas sanciones tienen una reducción del 30%). El vehículo quedó inmovilizado hasta el pago efectivo de las mismas.