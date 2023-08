Guía paso a paso para pintar y dar una nueva vida a tus muebles de IKEA

Muchas personas han encontrado en rediseñar y adaptar los muebles de IKEA una divertida y provechosa forma de dar rienda suelta a su creatividad. Otros no lo hacen por gusto, sino por responsabilidad. Darle una segunda vida a una mesa, una estantería o una silla evitará que tires el dinero en comprar un nuevo mueble y además te dará la satisfacción de haber evitado un desperdicio innecesario.

En ocasiones, es necesario reparar e introducir elementos nuevos en el mueble para que podamos volver a utilizarlo. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que lo único que necesitan estos muebles para encajar en una habitación a la perfección es que le demos un pequeño lavado de cara con un poquito de pintura. A continuación, podrás encontrar una pequeña, pero detallada guía con todos los pasos que debes seguir, para que puedas repintar los muebles del IKEA y para que queden perfectos:

Desmonta el mueble

Es importante que cada una de las piezas queden totalmente separadas del resto. Eso incluye a las piezas de madera, pero también a cualquier otro elemento decorativo o funcional. De esta forma nos aseguraremos de que al pintar consigamos llegar a todos los recovecos del mueble.

Revisa que los pomos y los tiradores, así como otros elementos, como las ruedas o los raíles de los cajones, no necesitan que se les prestes un poco de atención. Quizás necesiten una mano de pintura, que hagas una pequeña reparación… o que les pongas un poquito de aceite (si son piezas móviles).

Revisa todas las piezas de madera con cuidado, para asegurarte de que están en perfectas condiciones y que no necesitan ningún tipo de reparación. Si encuentras algún daño en la lámina exterior, será suficiente con aplicar un poco de masilla y pule suavemente la superficie con una lija de grano muy fino, para que quede completamente uniforme. En realidad, convendría pasar la lija por toda la superficie para abrir un poco los poros, haciendo que la pintura agarre mejor.

Limpia todas las piezas

Asegúrate de que no queda ningún rastro de suciedad o de grasa, porque eso podría hacer que la pintura no se adhiriese correctamente. Para que la limpieza no sea sólo efectiva, sino también respetuosa con los materiales, procura utilizar productos no abrasivos. Aunque si no quieres perder mucho tiempo, también puedes utilizar agua y jabón como el que utilizas para la cocina. Eso sí, recuerda que debes secar muy bien cada una de las piezas para que no se degrade.

Elegir la pintura

Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una pintura es el material con el que está fabricado nuestro mueble. Los tres materiales más frecuentemente utilizados por la compañía sueca son los tableros de madera de pino, los tablones de panel de abeja y los de aglomerado. Estos son materiales baratos y ligeros, que hacen que los productos terminados sean más económicos y rentables.

Si nuestro mueble está hecho de madera de pino, podremos utilizar barnices, que teñirán la madera, pero conservarán su textura y veta, o pinturas, que son más gruesas que el barniz y que, por lo tanto, cubrirán la textura de la veta. Si optamos por la segunda opción, debemos saber que, para pintar la madera de pino, podemos utilizar casi cualquier tipo de pintura, como esmaltes sintéticos, acrílicos e incluso pintura a la tiza. Todos son aptos.

Si nuestro mueble está fabricado con cualquiera de los otros dos materiales, es decir, con tablones formados por láminas exteriores sin textura y rellenos de cartón (en el caso de los tablones de panel de abeja) y viruta de madera prensada (en el caso del aglomerado), lo más habitual es emplear esmaltes o pintura a la tiza. Los esmaltes son más resistentes y duraderos, mientras que la pintura a la tiza es perfecta para dar ese efecto vintage que triunfa en las revistas de decoración.

Si se trata de muebles de exterior, recuerda que existen barnices específicos que multiplicarán la resistencia del mueble frente a las inclemencias. De hecho, la misma tienda de IKEA.

Aplica imprimación

La imprimación es una película que se aplica sobre la superficie que vamos a pintar para que esta quede perfectamente fijada. Tenga en cuenta que muchos de los muebles de IKEA son laminados. Y eso provocará que, si aplicamos la pintura sin ningún recubrimiento previo, esta resbale y no llegue a quedar totalmente fijada en la pieza.

Recuerda que debes mantener la habitación en la que vayas a trabajar permanentemente ventilada, para evitar que inhales los posibles gases tóxicos y para que el secado sea más eficiente.

Deja que la imprimación seque durante -al menos- 4 horas. Aunque si quieres estar totalmente seguro, quizás quieras esperar un poco más. Lo que también puedes hacer para que el resultado sea perfecto es pasar de nuevo la lija. Eso evitará que quede cualquier imperfección o cualquier grumo que haya podido dejar la imprimación.

El momento del rodillo

Para aplicar la primera capa de pintura tras la imprimación es importante que utilicemos un rodillo flocado, que es un tipo de rodillo de pelo muy corto y compacto que parece de terciopelo. Este tipo de rodillo está específicamente diseñado para evitar que queden grumos de pintura en la superficie. Aunque si queremos que quede perfecto, lo mejor es que lijemos un poco después de cada capa de pintura. Se recomienda que apliquemos dos o tres capas adicionales de pintura.

El acabado

Para terminar, todo dependerá del tipo de pintura hayamos utilizado. Si hemos utilizado esmaltes, no será necesario aplicar ningún acabado adicional. Sin embargo, si hemos pintado nuestro mueble con pintura a la tiza o con pintura acrílica, será necesario aplicar dos capas de barniz incoloro o con color en todo el mueble.

Un “toque personal”

Piensa en comprar otro tipo de pomos y otros elementos decorativos. Los muebles de IKEA tienen éxito, entre otras cosas, porque tienen un diseño bastante limpio y sencillo. Aunque quizás nosotros queramos darle un toque personal, introduciendo algunos elementos decorativos adicionales, como unos tiradores de cobre para los cajones, por ejemplo.