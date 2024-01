"No hay muchos indicios" en la búsqueda de Manuela Castillejo en Badajoz

El operativo de búsqueda de Manuela Castillejo Calderón, la mujer de 67 años desaparecida el pasado 22 de enero en Badajoz, continúa este miércoles, día 31, por la zona de la margen izquierda del río Guadiana, desde el Club de Piragüismo hacía el Puente 25 de Abril.

En la misma participan agentes de Seguridad Ciudadana, drones, Policía Judicial, guías caninos y voluntarios, según indican fuentes de la Policía Nacional. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, visitará hoy la zona, junto con la jefa Superior de Policía en Extremadura, María Elisa Fariñas.

Quintana reconoció este martes que, hasta el momento, "no hay muchos indicios" del paradero de Manuela. "La Policía Nacional, además, está coordinando el grupo de voluntarios que está rastreando la zona del río donde entendemos que puede estar, pero realmente indicios no hay porque nadie vio salir a esta mujer, no sabemos por dónde fue, lo tenemos bastante complicado", dijo.

Asimismo, el delegado del Gobierno añadió que en la búsqueda de la desaparecida se cuenta también con el apoyo de un helicóptero llegado desde Sevilla y de unidad especializada de perros. "Esto es lo que estamos realizando, estamos haciendo los trabajos, pero ahora mismo todavía no tenemos resultados, no tenemos, es un caso en el que no hay muchos indicios de por dónde pudo ir esta mujer", dijo.

Manuela salió de su casa situada en la calle Miguel de Unamuno, en la barriada de San Fernando, cerca de las cuatro de la tarde para dar un paseo, pero hasta ahora no ha regresado. Tiene el pelo blanco y corto. Mide 1,65 metros y es de complexión delgada. Abandonó el domicilio sin su teléfono móvil ni el DNI ni la tarjeta sanitaria. Viste pantalón vaquero y jersey y abrigo marrones.